Lego annuncia l’arrivo delle costruzioni ispirate ai Pokémon, attese per il 2026

Il mondo dei mattoncini Lego si arricchirà di una nuova avventura grazie all’annuncio che i personaggi di Pokémon verranno trasformati in set da costruzione. Sebbene i fan siano entusiasti, dovranno attendere fino al 2026 per mettere le mani su questi nuovi prodotti. Non sono stati rivelati dettagli specifici sui set o sui personaggi che saranno disponibili, ma la teaser image mostra un accenno alla coda di Pikachu, realizzata con mattoncini gialli, promettendo un’anteprima accattivante per gli appassionati della celebre serie.

Il legame tra Lego e Pokémon

La collaborazione tra Lego e Pokémon potrebbe rappresentare un’importante sinergia nel settore del gioco. Sebbene ci siano già perfette riproduzioni di personaggi Pokémon tramite la linea Mega di Mattel, che utilizza componenti compatibili con i mattoncini Lego, è incerto se Lego otterrà l’esclusiva per il mercato dei set di costruzione Pokémon. I dettagli su come Lego intenderà affrontare la creazione di questi set rimangono sconosciuti, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il lancio del Lego Game Boy

L’annuncio odierno segue un altro importante aggiornamento da parte dell’azienda, avvenuto nel gennaio scorso. Lego ha fatto sapere che in ottobre sarà disponibile una versione costruibile del celebre Game Boy di Nintendo, la console che ha visto il lancio dei giochi Pokémon nel 1996. Come per i nuovi set Pokémon, anche per il Lego Game Boy non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alle caratteristiche e ai componenti inclusi, suscitando curiosità e attesa tra i collezionisti e gli appassionati di retro gaming.

Le aspettative dei fan

La nascita dei set Lego dedicati ai Pokémon è un segnale che dimostra come il mercato dei giochi da costruzione stia evolvendo e ampliando la propria offerta. Gli appassionati si chiedono quali altri personaggi iconici potrebbero essere trasformati in leggendari set Lego. Da Pikachu a Charizard, le possibilità sono molteplici, e c’è grande attesa per vedere come i designer di Lego interpreteranno il vasto universo Pokémon.

Nel complesso, i prossimi anni si preannunciano ricchi di novità per i fan dei mattoncini colorati, e il connubio tra Lego e Pokémon avrà sicuramente un impatto significativo nel settore. Con l’imminente lancio del Lego Game Boy e l’arrivo dei set dedicati ai Pokémon, i fan possono aspettarsi un periodo entusiasmante per le loro collezioni di giocattoli e costruzioni.