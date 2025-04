Legislazione ambigua: il significato nascosto dietro i titoli di alcune leggi negli Stati Uniti

Con l’intento di informare il pubblico sulle dinamiche legislative americane, è indispensabile analizzare come i titoli di alcune leggi possano rivelarsi ingannevoli. In particolar modo, la sia pur apparente chiarezza di certe denominazioni spesso nasconde intenti e conseguenze che meritano un’attenta riflessione. Tra i casi più emblematici, si annovera l’abolizione della neutralità della rete e le recenti proposte sul controllo dei social media destinati ai minori.

L’abolizione della neutralità della rete: il paradosso del “Restoring Internet Freedom Order”

Quando si parla di neutralità della rete, un episodio che ha scosso il dibattito pubblico risale all’era dell’ex presidente Donald Trump. Durante la sua amministrazione, Ajit Pai, allora presidente della Commissione Federale per le Comunicazioni , ha promosso la cancellazione della neutralità della rete attraverso una normativa dubbia dal titolo “Restoring Internet Freedom Order“. Nonostante il nome possa suggerire un ripristino di libertà, le conseguenze sono state tutt’altro che liberatorie per l’utente medio.

Questa operazione ha conferito alle compagnie di servizi Internet la facoltà di rallentare o addirittura bloccare l’accesso a siti web o contenuti non graditi. Un cambiamento che ha avuto come risultato principale il non riconoscimento del web come un servizio pubblico, a meno di particolari eccezioni in stati come California, Washington e Oregon, dove le normative locali hanno mantenuto salvaguardie per la neutralità. Questa legge ha devastato la concezione di internet come un diritto fondamentale, trasformandolo in un mercato soggetto agli interessi delle corporate.

Gli effetti del disegno di legge sulla privacy nei social media per i minori in Florida

Un altro esempio di titoli fuorvianti si può osservare nella proposta di legge della Florida, SB 868/HB 743, dall’intitolazione “Social Media Use By Minors“. A un’analisi superficiale, il titolo potrebbe far pensare a una normativa volta a proteggere la privacy dei minori sui social media. Tuttavia, la realtà è ben diversa: l’intento reale del disegno di legge sembra essere quello di erodere le garanzie di privacy che gli utenti più giovani attualmente possiedono.

Il disegno di legge impone che le piattaforme social che consentono ai minorenni di registrarsi e postare messaggi debbano concedere ai genitori l’accesso a tutti i messaggi inviati dai propri figli. Si tratta di una misura che pone interrogativi importanti sulla fiducia tra genitori e figli, sulle fasce d’età e le modalità di comunicazione online dei giovani.

Un’accessibilità discutibile: l’accesso alle comunicazioni tramite le forze dell’ordine

Tuttavia, il cuore pulsante di questa legislazione va oltre le normali questioni familiari: l’obiettivo fondante di questo disegno di legge è dare un accesso alla crittografia end-to-end da parte delle autorità competenti, in caso di ottenimento di un mandato di comparizione. In sostanza, il tanto criticato “Social Media Use By Minors” potrebbe finire per diventare uno strumento per garantire il controllo legale sulle comunicazioni digitali.

Se il disegno di legge venisse approvato, le piattaforme social che permettono ai minori di comunicare potrebbero rimuovere la crittografia quale opzione, accrescendo il rischio di violazioni della privacy e diminuendo il livello di protezione nei confronti degli utenti più giovani. Una proposta che, sotto la patina di tutela, rischia di trasformarsi in un incubo per la riservatezza.

L’iter legislativo: aggiornamenti sulla situazione delle proposte in Florida

La situazione legislativa attuale prevede che il disegno di legge sia già passato attraverso la Commissione Giuridica del Senato con un voto favorevole, con 9 voti a favore e 2 contrari. Ora, il testo si dirige verso la Commissione Regole dove è già all’ordine del giorno per mercoledì 16 aprile. Questo sviluppo sottolinea l’urgenza e l’importanza del dibattito attuale, nonché la necessità di una vigilanza continua su come i titoli delle leggi possano influenzare le percezioni pubbliche e le eventuali conseguenze legali.