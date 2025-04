Le ultime novità su Apple: M5 iPad Pro, Health+, iPhone Fold e altro

Il mondo della tecnologia è in fermento, e in particolare il panorama Apple sta per subire delle importanti novità. A riportare le indiscrezioni è stato Mark Gurman, un’affermata fonte di notizie nel settore. Tra le notizie più attese ci sono i modelli di iPad Pro M5 e M6, un nuovo servizio Apple Health+, e il tanto discusso iPhone Fold. Ecco un approfondimento sulle rivelazioni della settimana.

M5 iPad Pro in arrivo questo autunno

Le ultime comunicazioni di Mark Gurman confermano che il nuovo M5 iPad Pro prevede un lancio previsto per questo autunno. Questa notizia, già anticipata da Ming-Chi Kuo, fa ben sperare gli appassionati del marchio, dato che il dispositivo sembra essere in fase avanzata di test e la produzione è programmata per l’anno corrente.

Nonostante la soddisfazione per l’imminente debutto del modello M5, particolari attenzioni si concentrano anche sul futuro dell’iPad Pro M6. Secondo le indiscrezioni, il lancio di questo modello è previsto per il 2027, e potrebbe integrare un modem cellulare sviluppato internamente, probabilmente il C2.

La strategia di Apple, che a quanto pare decide di riservare il modem di nuova generazione solo per il modello M6, potrebbe tenere i fan sulle spine fino all’anno indicato. Questo approccio, per molti, potrebbe essere una mossa volta a massimizzare le vendite della nuova generazione di iPad, spingendo ulteriormente i consumatori a rimanere fedeli al marchio.

Nuovo servizio ‘Health+’ in fase di sviluppo

Le evoluzioni nel settore della salute e del benessere non si fermano. Apple sta lavorando attivamente a un servizio ai fini della salute che si preannuncia innovativo. Questo servizio, inizialmente pensato come un’app autonoma, ha ora un nuovo volto: integrato all’interno dell’app Salute, prenderà il nome di Health+.

Il progetto, noto anche come “Project Mullberry“, si concentrerà sull’analisi e il monitoraggio dell’alimentazione, fornendo raccomandazioni personalizzate per migliorare la salute generale degli utenti. La presentazione ufficiale di Health+ è attesa per la primavera del 2026, in concomitanza con il rilascio di iOS 19.4. Tuttavia, è possibile che il pubblico possa avere un’anteprima nel corso dell’evento WWDC di giugno o durante il lancio dei nuovi modelli di Apple Watch.

La crescita dei servizi offerti da Apple continua a essere un obiettivo primario dell’azienda. Health+ sembra destinato a posizionarsi come un’offerta di valore nel panorama di Apple One, aprendo una nuova frontiera negli impegni di Apple nel settore della salute.

Cambiamenti nella zoom ottica dell’iPhone 17 Pro

Attese importanti novità sul fronte dell’iPhone 17 Pro, il quale dovrebbe beneficiare di un teleobiettivo migliorato da 48MP. Tuttavia, un cambiamento rispetto ai modelli precedenti è all’orizzonte: attualmente l’iPhone 16 Pro e Pro Max vantano un’ottica con zoom ottico 5x, ma fonti recenti indicano che l’iPhone 17 Pro potrebbe ridurre il potere di zoom a 3.5x. Pur mantenendo alta la qualità delle immagini, questa modifica potrebbe sorprendere diversi utenti, accrescendo la curiosità riguardo le motivazioni di Apple dietro a questa scelta.

Nonostante le preoccupazioni rispetto a questa possibile riduzione, molti utenti apprezzano già l’attuale zoom e la qualità delle immagini restituite. Ciò lascia aperta la possibilità che l’azienda prenda in considerazione il feedback degli utenti, decidendo di offrire un’opzione di zoom che possa mantenere l’alta qualità senza compromettere l’esperienza.

iPhone Fold con atmosfera da iPad

L’anticipazione per i futuri smartphone pieghevoli continua a crescere, e questa settimana, le nuove informazioni sull’iPhone Fold hanno catturato l’attenzione. Secondo il leaker Digital Chat Station, il display interno dell’iPhone Fold avrà un rapporto di aspetto simile a quello di un iPad, il che suggerisce che Apple stia puntando a creare un’esperienza molto in linea con quella degli attuali iPad.

In un ambiente sempre più competitivo, la possibilità di trasferire alcune caratteristiche del sistema iPadOS su iOS offre un’elevata compatibilità e innovative funzionalità come il multitasking. Attese come la Visualizzazione Divisa e il Modalità Più Sovrapposta potrebbero trovare spazio in questo nuovo dispositivo, rendendo l’iPhone Fold una scelta attuale per i consumatori.

Apple sembra così impegnata a cimentarsi nel segmento della telefonia mobile e oltre, promettendo di sorprendere i consumatori nei prossimi lanci. Restiamo in attesa delle ulteriori conferme e dei rilascio ufficiali sul futuro del marchio.