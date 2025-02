Le ultime notizie da Apple: lancio dell'app Invites, nuove aspettative per iPhone SE e altro

In questa settimana, Apple ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia con notizie entusiasmanti e significative. L’azienda ha presentato un nuovo strumento per la pianificazione di eventi chiamato "Invites" e ha recentemente registrato alcuni cambiamenti nei servizi AppleCare. Inoltre, il debutto di un’app dedicata alla pornografia su iPhone tramite un'alternativa europea ha suscitato discussioni. Scopriamo insieme i dettagli principali di queste novità.

Lancio dell'app "Invites": pianificare eventi con facilità

Apple ha ufficialmente annunciato l'arrivo della nuova app chiamata "Invites". Questo strumento è progettato per semplificare la pianificazione di eventi varie come feste di compleanno, lauree, vacanze e baby shower. Anche se la creazione di eventi è riservata agli abbonati di iCloud+, chiunque può rispondere a un invito ricevuto da questa app. Gli utenti possono quindi facilmente interagire e organizzare feste e celebrazioni con amici e familiari.

Nei giorni precedenti al lancio ufficiale, la notizia dell’app è circolata, accompagnata da alcune indiscrezioni da parte della stessa Apple. Per chi fosse curioso di vedere l'app in azione, sono disponibili video dimostrativi che mostrano come funziona. Inoltre, l'argomento è stato trattato nell'episodio di questa settimana di The MacRumors Show, dove i conduttori Dan e Hartley hanno discusso delle potenzialità e delle funzioni di "Invites".

IPhone SE 4: lancio imminente previsto

Per gli appassionati di iPhone, la notizia più attesa riguarda il lancio del nuovo iPhone SE di quarta generazione, che potrebbe avvenire già la prossima settimana. Secondo il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, Apple non ospiterà un evento ufficiale per presentare il dispositivo, ma lo rilascerà tramite un comunicato stampa. Gli esperti del settore avevano inizialmente scommesso sul MacBook Air come primo grande lancio dell’anno, ma ora sembra che il budget iPhone sarà il protagonista ad aprire le danze nel 2025.

Le aspettative per il nuovo dispositivo sono elevate, e molti si chiedono quali novità porterà rispetto al modello precedente. Un'anticipazione delle sue caratteristiche tecniche potrebbe fornire un ulteriore stimolo all'acquisto.

Debutto dell'app di pornografia nativa nell'Unione Europea

La scorsa settimana, gli utenti iOS nell'Unione Europea hanno ricevuto una notizia di grande impatto: il lancio della prima app di pornografia nativa per iPhone, disponibile attraverso l'AltStore, un'alternativa all'App Store tradizionale. Questo evento ha suscitato preoccupazioni da parte di Apple riguardo alla sicurezza degli utenti e alla fiducia dei consumatori, dato che è noto il rigoroso controllo di contenuti che l'azienda esercita attraverso il proprio negozio di applicazioni.

Ad ogni modo, la compagnia è obbligata a rispettare la Digital Markets Act dell’UE, che richiede la concessione di accesso a marketplace alternativi con regole riguardanti i contenuti diverse da quelle imposte da Apple. Questo significa che l’azienda può solo supervisionare queste app attraverso un processo di notarizzazione per verificare la presenza di malware e altre problematiche gravi, senza la possibilità di limitare il contenuto in base a criteri tradizionali.

Aggiornamenti in arrivo per Apple TV nel 2025

Nonostante l'Apple TV non venga rinnovata dal 2022, ci sono voci insistenti che suggeriscono un possibile aggiornamento per il 2025. Sebbene i dettagli specifici siano ancora scarsi, i rumors parlano di migliorie sia nella progettazione che nelle prestazioni con nuovi chip. Gli utenti e i fan della piattaforma attendono con ansia le novità, che dovrebbero includere diversi miglioramenti e potenzialmente cambiamenti di prezzo.

Per coloro che desiderano maggiori informazioni, sono disponibili articoli e video sui potenziali aggiornamenti e sulle funzionalità attese.

Aumento del costo dell'abbonamento a AppleCare+

Recentemente, Apple ha annunciato un aumento del costo dell'abbonamento mensile a AppleCare+ per tutti i modelli di iPhone negli Stati Uniti. Questo aumento di 50 centesimi riflette le modifiche apportate dall'azienda nella commercializzazione di AppleCare+, che ha abbandonato i piani fissi di 2 anni a favore di opzioni di abbonamento mensile e annuale. Inoltre, Apple ha enfatizzato piani più costosi che offrono copertura per furto e perdita, da preferire rispetto ai piani standard.

Powerbeats Pro 2: presentazione e funzionalità attese

Infine, l'azienda sembra pronta a svelare i Powerbeats Pro 2 il 11 febbraio. In attesa di questo annuncio, ci si aspetti che le nuove cuffie wireless mantengano il prezzo attuale e abbiano miglioramenti significativi, tra cui l’inclusione di un chip H2 e il supporto per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Le Powerbeats Pro sono già note per la loro vestibilità sicura grazie agli struggibili auricolari regolabili e rappresentano un'opzione popolare tra gli sportivi.

Ogni settimana, il recap delle notizie su Apple è disponibile attraverso il nostro servizio di newsletter, un modo efficace per rimanere aggiornati sulle novità più importanti dall’azienda. Se sei interessato a ricevere queste notizie direttamente nella tua casella di posta, ti invitiamo ad abbonarti!