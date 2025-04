Le tensioni emergono nel processo antitrust contro Meta: Apple e Google alzano la voce

Il dibattito legale che coinvolge Meta sta animando le aule di tribunale. Durante l’udienza di oggi dedicata alle accuse di comportamento anti-concorrenziale, i legali di Apple, Google e Snap hanno manifestato forte disappunto nei confronti di Meta riguardo a presentazioni di documenti ritenuti inadeguati. In particolare, è emersa una questione legata a redazioni facilmente rimovibili, che ha alimentato preoccupazione tra i colossi tecnologici coinvolti.

Critiche severe nei confronti di Meta

L’udienza odierna ha visto i rappresentanti legali di Apple e Snap esprimere critiche aspre riguardo agli errori riscontrati nelle presentazioni di Meta. I legali hanno definito le imprecisioni come “egregie”. Un avvocato di Apple ha sottolineato che, a causa di queste problematiche, potrebbero sorgere dubbi sulla possibilità di condividere informazioni riservate con Meta in futuro. Sebbene gli avvocati di Google abbiano seguito la stessa linea critica, ritenendo che Meta abbia compromesso in modo grave dati sensibili, la tensione tra queste aziende ha raggiunto nuovi livelli durante questa fase del processo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le dichiarazioni sono state riportate da Lauren Feiner di The Verge, presente nel corso dell’udienza. Nonostante le richieste effettuate da The Verge, né Apple né Google hanno rilasciato commenti ufficiali in merito, mentre Snap si è rifiutata di esprimere alcun parere.

Relazioni tra gli avvocati di Snap e Meta

Il legale di Snap ha attaccato l’atteggiamento di Meta, descrivendo il suo approccio come “disinvolto e indifferente” rispetto alle altre aziende coinvolte nella controversia. Ha sollevato interrogativi sul fatto che Meta avrebbe applicato redazioni significative se le informazioni in gioco fossero state di sua proprietà. L’avvocato di Meta, Mark Hansen, ha proposto di coinvolgere una parte terza, non direttamente legata al caso, per gestire le redazioni, come soluzione al problema sollevato.

Prima che emergesse la situazione legata alle redazioni, Snap si era già dichiarata insoddisfatta per la diffusione di informazioni riservate durante le dichiarazioni di apertura. Tuttavia, la società non ha specificato con esattezza quali dati considerasse riservati. Hansen ha affermato di non aver rivelato informazioni segrete nella sua introduzione, ma l’avvocato di Snap ha contestato questa valutazione.

Una questione di competitività

La questione si complica ulteriormente quando si analizzano le ragioni di Meta per non avvisare Snap riguardo alle informazioni che sarebbero state presentate in aula. Hansen ha spiegato di non voler fornire un avviso preventivo a Snap poiché quest’ultima è profondamente coinvolta nelle dinamiche competitive del settore, collaborando con la FTC.

Nonostante la scelta di mantenere riservate certe informazioni, i documenti resi pubblici non sembrano contenere rivelazioni sensazionali. Una di queste slide ha affermato che gli utenti di iPhone tendono a preferire l’app Messaggi di Apple rispetto a quelle di Meta e Snapchat. Un altro momento delle presentazioni ha evidenziato come i concorrenti, tra cui Meta e TikTok, stiano “prosperando”, mostrando così un panorama competitivo ricco di soddisfazioni per le aziende coinvolte.

Tuttavia, per Snap e per le altre aziende, l’importanza non risiede tanto nella sostanza delle informazioni rivelate, ma piuttosto nel fatto che l’avvocato di Meta ha menzionato esplicitamente le valutazioni competitive della società, che avrebbero dovuto rimanere riservate. La situazione attorno al processo di Meta continua a evolversi, mantenendo alta l’attenzione su tutti i coinvolti.