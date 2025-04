Le restrizioni agli esporti americani frenano l’innovazione di Huawei nel settore dei chip

Le recenti restrizioni imposte dagli Stati Uniti sull’export di tecnologia e componenti elettronici hanno avuto un impatto significativo su Huawei, uno dei principali produttori di smartphone al mondo. A partire dal 2020, l’azienda cinese ha subito un’interruzione nell’accesso ai chip avanzati progettati dalla sua unità HiSilicon, costringendola a reinventarsi per mantenere la competitività nel settore high-tech.

L’influenza delle sanzioni sulle forniture di chip

Nel 2020, gli Stati Uniti hanno implementato misure severe che hanno escluso Huawei dalla possibilità di ricevere chip di ultimissima generazione. Tra queste misure, vi era un divieto per le fonderie che utilizzano attrezzature di manifattura americane di consegnare chip 5G e altri componenti a Huawei. Questa situazione ha costretto l’azienda a lanciare il suo flagship Mate 40 utilizzando processori Snapdragon modificati per funzionare solamente a 4G. Una mossa necessaria, ma che ha ridotto drasticamente le capacità di innovazione dell’azienda nel mercato degli smartphone.

La vera svolta è arrivata con la collaborazione di Huawei con la SMIC, la più grande fonderia cinese e la terza al mondo, che le ha permesso di produrre il Kirin 9000s da 7nm per la linea Mate 60. Questa partnership ha segnato una ripresa per Huawei, che è riuscita a reintrodurre la tecnologia 5G nei suoi dispositivi senza violare le sanzioni. Tuttavia, rimane un problema fondamentale: il chip più avanzato dell’azienda è ancora dietro rispetto ai concorrenti, poiché si trova a tre nodi di processo indietro .

Le sfide della SMIC e le limitazioni tecnologiche

Le difficoltà di Huawei sono amplificate dalle restrizioni americane che impediscono alle aziende cinesi di accedere a nuove tecnologie di produzione di chip. Le macchine di litografia ad estremo ultravioletto , fondamentali per la produzione di chip avanzati, non possono essere spedite a SMIC e ad altre fonderie cinesi. Il risultato è che SMIC è limitata alla produzione di chip non superiori ai 7nm. Nel frattempo, aziende come TSMC e Samsung Foundry si apprestano a lanciare i loro chip da 2nm entro la fine dell’anno, mettendo in risalto ulteriormente il gap tecnologico che Huawei deve affrontare a causa delle sanzioni.

La crisi dei semiconduttori colpisce in modo particolare Huawei e SMIC, creando una situazione in cui l’accesso ai chip moderni diventa sempre più difficile, ostacolando l’innovazione e la competitività dell’industria cinese nel settore tecnologico globale.

Impatti sul mercato dei semiconduttori e strategia commerciale

Oltre alle difficoltà di produzione, il mercato globale dei semiconduttori sta entrando in una fase di trasformazione. Secondo DigiTimes, ci sono segnali che i compratori di chip, una volta riluttanti a rivolgersi a fornitori americani per via dei prezzi, stanno ora facendo pressing sulla struttura di TSMC in Arizona. Questo ha portato ad una domanda crescente di chip prodotti negli Stati Uniti, proprio per evitare dazi sulle importazioni. Il contesto attuale sembra nuovamente favorevole a una modifica delle politiche tariffarie, suggerendo che una tassa sui semiconduttori americani potrebbe essere all’orizzonte.

Il fenomeno della tensione tra domanda e offerta è emblematico del contesto attuale. Come spesso accade in economia, un aumento della domanda accoppiato a una capacità produttiva limitata porta a un’inevitabile impennata dei prezzi. TSMC, per esempio, prevede di alzare notevolmente il prezzo per le sue produzioni, con wafer da 2nm che costeranno intorno ai 30.000 dollari, il 50% in più rispetto ai wafer da 3nm al momento del loro lancio.

Questa situazione di carenza di offerta potrebbe tradursi in un innalzamento delle tariffe per gli smartphone nel mercato statunitense anche prima dell’implementazione di eventuali nuove tariffe sui semiconduttori. La pressione economica si fa sentire e il panorama tecnologico continua ad evolversi in modo complesso, costringendo le aziende a considerare strategicamente le loro opzioni nel contesto globale.