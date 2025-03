Le prestazioni delle reti mobili in Italia nel 2025: l'analisi di AGCOM rivela le città più veloci

Nel recente rapporto pubblicato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , sono stati esaminati i risultati delle prestazioni delle reti mobili in Italia. L'indagine, condotta in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni, ha fornito dati significativi sulla velocità di connessione in download e upload nelle principali città italiane, contribuendo a delineare un quadro chiaro della qualità dei servizi di telecomunicazione nel Paese. Con la crescente dipendenza da smartphone e dispositivi connessi, queste informazioni sono preziose per comprendere meglio le dinamiche delle reti mobili.

I risultati dell’indagine dell’AGCOM

L'AGCOM ha realizzato un'indagine dettagliata sul servizio di accesso a Internet mobile in ben 45 città italiane, selezionando quelle più popolose di ogni regione. Questo progetto, noto come MisuraInternet Mobile, ha avuto luogo tra il 3 settembre e il 26 novembre 2024, con test effettuati dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00. Per l'analisi delle prestazioni, è stato impiegato un dispositivo Samsung Galaxy S23+.

L'oggetto dello studio ha riguardato gli operatori di telefonia mobile dotati di infrastruttura proprietaria e che offrono una copertura pari ad almeno il 50% della popolazione. Gli operatori presi in considerazione sono stati Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WindTre. Attraverso queste misurazioni, l'AGCOM ha raccolto dati preziosi sulle prestazioni delle reti nelle città monitorate, offrendo un occhio sui punti di forza e debolezza dei vari operatori.

Velocità di download: chi si distingue?

Analizzando i dati relativi alla velocità di download, emergono risultati significativi. Bologna guida la lista con una velocità media di ben 339 Mbps, seguita da Torino con 327 Mbps e Firenze con 321 Mbps. Bari e Milano si posizionano rispettivamente a 320 e 299 Mbps, mentre Roma e Napoli mostrano valori inferiori . Ultima, ma sempre con prestazioni accettabili, Palermo raggiunge i 246 Mbps.

Questi numeri rappresentano un'importante indicazione della capacità delle reti di soddisfare la domanda crescente di dati da parte degli utenti. Con l'aumento della fruizione di contenuti multimediali e del lavoro da remoto, le velocità di download elevate sono sempre più necessarie per garantire un'esperienza d’uso senza interruzioni.

Velocità in upload: le performance in salita

Per quanto riguarda la velocità di upload, Torino svetta anche in questo caso con una media di 55 Mbps, seguita da Firenze con 52 Mbps e dal duo Bologna e Milano, entrambi a 49 Mbps. Bari, con 46 Mbps, e Roma, a 44 Mbps, si posizionano appena sopra Napoli, la quale si attesta a 42 Mbps. Questi valori di upload sono essenziali soprattutto per attività come videoconferenze, caricamento di file pesanti e streaming in alta definizione, rivelando così un aspetto altrettanto cruciale delle prestazioni delle reti mobili.

L'indagine ha registrato una velocità media in download di 294 Mbps nelle misurazioni statiche, mentre quella nelle misurazioni dinamiche urbane si attesta a 232 Mbps. In termini di upload, le medie sono di 47 Mbps e 45 Mbps rispettivamente. Le misurazioni statiche si riferiscono a test eseguiti da un punto fermo, mentre quelle dinamiche riflettono la situazione reale di utilizzo del dispositivo in movimento, un fattore sempre più rilevante nella vita quotidiana.

Come vengono effettuati i test?

Nel contesto dell'indagine, sono stati condotti speed test per esaminare tra le altre cose la velocità di trasmissione e ricezione dei dati, il tempo di caricamento delle pagine web, il ritardo trasmissivo e il tempo di avvio della riproduzione video, oltre al tasso di interruzione dei video . Questi test sono volti a fornire un quadro esaustivo e preciso della qualità effettiva dei servizi offerti dai vari operatori.

È fondamentale notare che i risultati delle misurazioni non sono disponibili in forma aggregata, ma sono consultabili per ogni singolo punto di misura sul portale MisuraInternetMobile. Qui, grazie a una mappa interattiva, gli utenti possono verificare nel dettaglio le performance relative ad indirizzi specifici, fornendo così un'accessibilità immediata e dettagliata dei dati.

Quindi, con l'evidente crescita della connettività mobile e la varietà dei servizi offerti, le informazioni dell'AGCOM si rivelano essenziali per chi desidera navigare nel mondo delle telecomunicazioni in Italia.