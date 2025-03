Le piattaforme di streaming ambiscono ad attrarre i creator di YouTube, in gioco anche Dude Perfect e Mark Rober

Le piattaforme di streaming, capitanate da Netflix, stanno intensificando gli sforzi per attrarre i creator di YouTube, ponendo l’accento sulle opportunità di accordi significativi. Tra i nomi sulla lista figurano i noti canali sportivi di Dude Perfect e l’ex ingegnere della NASA Mark Rober, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Questo segnale di interesse avviene in un contesto dove il successo di MrBeast e del suo show Beast Games ha accelerato il processo di reclutamento dei creator, rendendo l’ambiente particolarmente competitivo.

La spinta agli accordi tra creator e piattaforme di streaming

Il Wall Street Journal evidenzia come la volontà delle piattaforme di streaming di firmare contratti con i creator sia diventata una priorità. La crescente popolarità di MrBeast ha ispirato le aziende a riconsiderare le loro strategie di contenuto, portando Amazon a guadagnare oltre 100 milioni di dollari dalla produzione di Beast Games. Si narra che MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, stia chiedendo oltre 150 milioni di dollari per rinnovare il contratto per ulteriori stagioni, un segnale potente della sua influenza e attrattività nel mercato.

Netflix ha già fatto delle proposte, affermano le fonti del Journal. Rober e i membri di Dude Perfect sono entrati nel mirino della piattaforma, ma si sono scontrati con alcune rigidità. Netflix, infatti, non è solita autorizzare promozioni di prodotti all’interno dei contenuti che finanzia, cosa che ha creato dei problemi nelle negoziazioni, specialmente nel caso di Mark Rober, il quale propone kit di robotica attraverso il suo canale YouTube. Le dinamiche commerciali di Amazon, secondo alcune fonti, sono più compatibili con questo tipo di promozioni, rendendola un’opzione redditizia per i creator.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Le esperienze pregresse di Netflix con i creator di YouTube

Nonostante le sfide, Netflix ha già esperienza nel firmare accordi con i creator di YouTube. Nel 2016, la piattaforma ha concluso un contratto con Colleen Ballinger Evans, nota come Miranda Sings. Questo accordo ha segnato una delle prime transizioni di un creator allo sviluppo di una commedia scripted, ponendo le basi per future collaborazioni nel settore.

Altri esempi più recenti includono eventi di boxe, come il match di Jake Paul contro Mike Tyson, che ha ricevuto parecchia attenzione, e la collaborazione con Ms. Rachel, una figura rinomata per i suoi contenuti educativi per bambini su YouTube. Queste iniziative dimostrano come Netflix riconosca il potenziale commerciale legato ai creator, portando a nuove esperienze di visione per il pubblico.

La crescita dei creator su YouTube e la loro transizione verso le piattaforme tradizionali di streaming rappresentano un’area in espansione che probabilmente continuerà a evolversi nel prossimo futuro. Con l’interesse crescente da parte di piattaforme come Netflix e Amazon, ci si può attendere un cambio di paradigma nel modo in cui contenuti originali vengono creati e distribuiti.