Le nuove strategie per il management tecnologico: come i leader IT possono dimostrare valore

Nel contesto attuale, il settore tecnologico è soggetto a un rapido cambiamento, lasciando ai leader IT la responsabilità di fare di più rispetto alla semplice gestione quotidiana. Nel 2025, le aziende richiedono un allineamento preciso tra le spese in tecnologia e le priorità strategiche per affrontare le sfide del mercato. Il TBM Council, un’organizzazione no profit con sede a Seattle, ha sviluppato un approccio basato su metriche precise, divise in quattro principali categorie, per aiutare i manager IT a dimostrare il valore della loro funzione all'interno delle aziende. Questo articolo esplorerà queste categorie, evidenziando l'importanza di un management informatico efficace.

Fondamentali finanziari: controllare le spese IT

Il primo gruppo di metriche riguarda i fondamentali finanziari, necessari per una gestione oculata delle spese operative e degli investimenti di capitale nel settore IT. La valutazione della spesa IT rispetto alla pianificazione è cruciale: attraverso il confronto tra la spesa prevista e quella reale, è possibile individuare aree di sovraspesa o sottospesa. Un approccio mensile a questo monitoraggio consente di intervenire prontamente, evitando che possibili crisi finanziarie si intensifichino, e identifica opportunità per risparmiare notevolmente.

Un'ulteriore metrica è rappresentata dai costi unitari dell'infrastruttura rispetto agli obiettivi fissati. Questo confronto permette di valutare alternative come il passaggio al cloud o l'opzione di outsourcing, contribuendo così a giustificare eventuali scelte di investimento. Un’analisi accurata aiuta non solo a tenere sotto controllo le spese, ma anche a ottimizzare l'infrastruttura esistente per raggiungere migliori prestazioni economiche.

Metriche di delivery: valutare l'efficacia dei progetti IT

La seconda categoria riguarda le metriche di delivery, che misurano l'efficacia con cui i progetti vengono eseguiti e i servizi vengono forniti. Un indicatore fondamentale è la percentuale di progetti completati nei tempi stabiliti, nel budget e nelle specifiche, che fornisce una chiara misura dell'efficienza operativa. Monitorare con cadenza mensile queste metriche consente un'efficace governance aziendale, permettendo di apportare modifiche tempestive a quei progetti che rischiano di uscire dai binari.

Inoltre, le percentuali dei servizi che rispettano i Service Level Agreements sono vitali per verificare che i livelli di servizio concordati vengano mantenuti. Un attento monitoraggio garantisce che l'azienda rispetti gli obblighi contrattuali e intervenga rapidamente per risolvere eventuali problematiche prima che queste si aggravino, preservando così la qualità del servizio e la soddisfazione del cliente.

Metriche di valore di business: analizzare il ritorno sugli investimenti

Un ulteriore aspetto da considerare sono le metriche di valore di business, mirate a valutare i risultati ottenuti attraverso gli investimenti tecnologici. Tra queste, il costo totale di applicazioni e servizi è cruciale e permette di calcolare il costo effettivo di ogni offerta IT. Monitorare regolarmente questi costi permette di identificare la spesa "long tail", allineando così gli investimenti alle priorità aziendali e valutando possibili razionalizzazioni delle applicazioni utilizzate.

Un'altra metrica importante è la percentuale di spesa su progetti orientati al cliente. Questo dato evidenzia l'impatto diretto degli investimenti IT sui clienti esterni. Monitorando questo indicatore, le aziende possono limitare i progetti interni che non apportano un reale valore strategico, reinvestendo le risorse in iniziative che promuovono una maggiore soddisfazione del cliente e generano un ROI positivo.

Metriche di innovazione e agilità: investire nel futuro

Infine, le metriche di innovazione e agilità offrono una panoramica sugli investimenti tecnologici destinati a trasformare il business. In un'epoca di istanza digitale, la percentuale di investimenti IT dedicati alla gestione operativa, alla crescita e alla trasformazione è essenziale. Monitora la distribuzione delle risorse per garantire che le spese non siano concentrate esclusivamente sulla gestione operativa, ma che vadano anche verso investimenti proattivi.

In aggiunta, un dato contestualizzato è la percentuale di investimenti in nuove iniziative di business. Questa metrica verifica la coerenza dei progetti IT rispetto alle strategie aziendali, consentendo di identificare quelle iniziative che non contribuiscono agli obiettivi generali. Monitorare questi indicatori nel lungo periodo fornisce una base solida su cui il management può fare affidamento per prendere decisioni informate e strategiche.

Attraverso l'implementazione di queste metriche, i leader IT possono trasformare la loro area da un semplice centro di costo a un partner strategico fondamentale per il business, dimostrando il valore tangibile delle tecnologie. Questo approccio non solo supporta l'innovazione, ma consente anche di massimizzare i ritorni sugli investimenti, creando una sinergia produttiva tra tecnologia e strategia aziendale.