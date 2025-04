Le nuove scorciatoie di Messaggi in iOS 18.4: un modo rapido per accedere alle conversazioni preferite

Con l’arrivo di iOS 18.4, Apple ha introdotto numerose funzionalità interessanti nella sua applicazione Messaggi, rendendo la comunicazione ancora più agevole per gli utenti. Tra le novità spicca una funzione che permette di aprire rapidamente conversazioni specifiche. Questa novità, integrata con l’app Shortcuts, facilita l’accesso ai messaggi più frequenti, liberando l’utente da passaggi superflui. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona questo aggiornamento.

Le nuove funzionalità di Messaggi: un upgrade atteso

L’app Messaggi di Apple ha subito diverse migliorie negli ultimi mesi, introducendo opzioni come Genmoji per la personalizzazione delle emoji, la modalità Image Playground, le reazioni tramite emoji e la possibilità di pianificare messaggi. Ora, con iOS 18.4, arriva una nuova opzione che permette di lanciare direttamente conversazioni specifiche grazie all’integrazione con l’app Shortcuts, rendendo così il servizio ancora più versatile.

L’azione “Apri conversazione” presente nell’app Shortcuts consente di avviare direttamente il thread di Messaggi che si desidera visualizzare, con un notevole incremento della velocità di accesso. Si tratta di una soluzione pratica, particolarmente utile per gli utenti che desiderano semplificare la comunicazione con amici e familiari. Oltre a ciò, la nuova funzione beneficia delle opzioni di personalizzazione di iOS, come il Control Center e le impostazioni della Home Screen, offrendo quindi un accesso immediato alle chat più utilizzate.

Come impostare le scorciatoie di Messaggi in iOS 18.4

Configurare le nuove scorciatoie di Messaggi in iOS 18.4 è un’operazione piuttosto semplice e alla portata di tutti. Ecco una guida passo-passo per attivare questa funzione:

Apri l’app Shortcuts di Apple. Tocca il pulsante ‘+’ per creare un nuovo collegamento. Cerca l’azione ‘Apri conversazione’ e aggiungila. Tocca il campo ‘Conversazione’ e seleziona una chat di Messaggi.

Se desideri avere accesso rapido a più conversazioni, puoi ripetere questi passaggi per ciascun thread, creando così scorciatoie dedicate a discussioni diverse. Tuttavia, avere un collegamento nell’app Shortcuts non è necessariamente più pratico rispetto a cercare direttamente la conversazione nell’app Messaggi. È qui che entrano in gioco il Control Center, la Home Screen e la Lock Screen.

Dopo aver creato le scorciatoie di Messaggi, puoi aggiungerle in vari spazi sul tuo dispositivo, rendendole facilmente accessibili in ogni momento della giornata. Puoi anche trasformare ciascuna scorciatoia in un’icona dell’app sulla Home Screen, personalizzabile con la foto della conversazione.

Un accesso flessibile alle chat più importanti

Il nuovo aggiornamento di iOS 18.4 offre numerose opportunità per chi desidera rendere la propria esperienza di messaggistica più semplice e veloce. Grazie alla possibilità di personalizzare dove collocare le scorciatoie, gli utenti possono scegliere il metodo che meglio si adatta al loro stile di vita. Che tu voglia posizionare le scorciatoie sul Control Center, sulla Home Screen o nella Lock Screen, il sistema è progettato per garantire la massima praticità.

Con questa funzionalità, Apple dimostra di comprendere le esigenze degli utenti moderni, offrendo strumenti per un accesso rapido e diretto alle conversazioni più importanti. Gli utenti possono così dedicarsi alla comunicazione senza distrazioni, consapevoli che le loro chat preferite sono a portata di dito.

Quali sono le tue aspettative riguardo all’uso della nuova funzione di scorciatoie nell’app Messaggi di iOS 18.4? Condividi le tue idee e pensieri nei commenti.