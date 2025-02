Le nuove misure di sicurezza di Google Telefono per combattere le truffe in arrivo nel 2025

La lotta contro le truffe telefoniche sta per subire un’accelerazione con l’introduzione di nuove misure di sicurezza nella serie di smartphone Google Pixel. Queste innovazioni, attese per marzo 2025, saranno integrate nel prossimo aggiornamento di sistema, noto come Pixel Drop. La conferma da parte di Google, sebbene inizialmente rimossa, ha alimentato l’aspettativa riguardo a potenzialità sostanziali per migliorare la protezione degli utenti. Gli aggiornamenti riguarderanno non solo Google Telefono, ma anche Google Messaggi, rendendo più difficile per i malintenzionati colpire i consumatori.

Google Telefono e la funzionalità di rilevamento truffe

L’aggiornamento più significativo riguarda Google Telefono, che integrerà una funzionalità nota come Scam Detection. Questa funzione, presentata allo scorso maggio e già testata da beta tester da novembre, è progettata per identificare in tempo reale le possibili truffe vocali. Attraverso l’uso di tecnologie avanzate come Gemini Nano, il dispositivo sarà in grado di riconoscere schemi comunicativi frequentemente associati a sciacalli, come chiamate da presunti rappresentanti bancari che richiedono trasmissioni urgenti di denaro o informazioni riservate.

Quando il sistema riconosce conversazioni potenzialmente sospette, il telefono avviserà immediatamente l’utente con segnali acustici, visivi e tattili. Questa nuova capacità di rilevamento porterà a una maggiore sicurezza degli utenti, consentendo loro di evitare truffe comuni che possono portare a gravi conseguenze finanziarie. I dettagli sono emersi da una comunicazione dell’azienda, descrivendo come Google Telefono faccia uso dell’elaborazione on-device per identificare queste situazioni di rischio e mettere in guardia gli utenti.

Google Messaggi e la protezione avanzata contro lo spam

Un altro punto focale delle nuove misure di sicurezza riguarda l’app Google Messaggi, che beneficerà di un aggiornamento dedicato alla protezione contro lo spam. Seppur in modo più discreto, Google ha accennato a questa funzionalità nel post su Gemini Nano, suggerendo che gli utenti di Messaggi riceveranno una tutela simile a quella di Scam Detection in Telefono. Tale protezione, già disponibile in versione beta da ottobre, si propone di migliorare la sicurezza delle comunicazioni attraverso l’identificazione di messaggi sospetti.

Con l’aumento delle truffe effettuate tramite messaggi di testo, questa iniziativa mira a proteggere gli utenti da contenuti potenzialmente dannosi, avvisandoli quando ricevono comunicazioni che potrebbero essere spam o truffe. Grazie all'integrazione di queste misure anti-truffa, Google si pone come un attore attento e proattivo per la sicurezza dei suoi utenti, rendendo il vasto ecosistema dei dispositivi Android un ambiente più sicuro.

Come aggiornare Google Telefono e Google Messaggi

Per gli utenti interessati a provarle o semplicemente aggiornare le loro app Google Telefono e Google Messaggi, il processo è piuttosto semplice. È sufficiente accedere al Google Play Store. Una volta aperta l'applicazione, gli utenti dovranno cercare Google Telefono. A questo punto, potranno scegliere di installare l'app se non la possiedono ancora, oppure aggiornare l'app esistente se un aggiornamento è disponibile.

La stessa procedura sarà valida per Google Messaggi; all'interno del Google Play Store, basterà cercare l'app e seguire le medesime indicazioni per scaricare o aggiornare, garantendo così di avere sempre accesso alle ultime funzionalità di sicurezza. Mantenere le applicazioni aggiornate è fondamentale non solo per accedere a nuove feature, ma anche per proteggere i propri dati e le comunicazioni quotidiane. In questo modo, gli utenti dei device Google Pixel possono affrontare il futuro con maggiore tranquillità e sicurezza.