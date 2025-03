Le nuove mini computer AI di Nvidia e i progetti dei grandi marchi tecnologici

Nvidia ha recentemente presentato i suoi nuovi “supercomputer AI personali” alimentati da Grace Blackwell, annunciando la possibilità per i produttori di terze parti di sviluppare versioni personalizzate. Importanti marchi come Asus, Dell e HP hanno già mostrato i loro progetti, tutti equipaggiati con lo stesso chip super GB10 presente nel potente Nvidia DGX Spark.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Asus presenta il modello Ascent GX10

Asus è stata tra le prime aziende a rivelare il proprio mini computer, noto come Ascent GX10. Questo dispositivo vanta una potenza di elaborazione di 1.000 AI TOPS e 128 GB di memoria unificata, in linea con le specifiche del DGX Spark. Tuttavia, a differenza del design elegante e metallico del Spark, il GX10 ha un aspetto più orientato al consumatore, caratterizzato da una scocca bianca e un motivo scolpito sulla parte superiore. Nonostante le specifiche impressionanti, Asus non ha ancora aperto le prenotazioni per il GX10 né ha reso noto alcun prezzo.

HP svela il ZGX Nano AI Station G1n

HP ha anticipato il suo mini computer GB10, il HP ZGX Nano AI Station G1n, che si distingue per un design elegante che ricorda il primo Z2 mini workstation. Aspettative altissime per questo dispositivo, il G1n presenta un design che si adatta perfettamente a un rack server, una caratteristica comune a tutti i mini computer GB10 presentati. Questo modello sembra trarre ispirazione dall’estetica premium, mirata a un pubblico professionale che cerca prestazioni elevate in uno spazio compatto.

Dell lancia il “Dell Pro Max With GB10”

Sul fronte Dell, l’azienda ha integrato gli superchips AI di Nvidia nella sua nuova gamma di prodotti, presentando il “Dell Pro Max With GB10“. Questo modello ha un design molto più sobrio, presentandosi come una semplice scatola nera con un pulsante di accensione sulla parte superiore. Questo posizionamento potrebbe non essere l’ideale per l’uso in un rack server, considerando l’accessibilità. Dell ha anche in programma di lanciare una versione del Nvidia DGX Station, chiamata Dell Pro Max con GB300, che promette ben 20 petaflops di potenza AI, rimanendo connessa alle specifiche originali. Si prevede che i nuovi computer Dell saranno disponibili all’inizio dell’estate 2025, un lancio che coinciderà con quello del DGX Spark di Nvidia, per il quale sono già aperte le prenotazioni a un costo di 3.000 dollari.

Altre aziende nel panorama dei mini computer AI

Anche se Asus e HP non hanno ancora comunicato date precise per la spedizione dei loro prodotti, emergono rumor secondo cui Lenovo stia lavorando a una propria versione del mini computer GB10. Tuttavia, fino ad ora, non sono stati divulgati dettagli o design da parte di Lenovo, lasciando gli appassionati in attesa di novità. Questo nuovo sviluppo nel campo dell’AI e dei mini computer potrebbe segnare un passo importante per la tecnologia, aprendo la strada a innovazioni significative nel settore.