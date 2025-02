Le nuove funzionalità di iOS 18: novità attese nel sistema operativo Apple

Con l’arrivo di ogni nuova versione di iOS, Apple accoglie gli utenti con una serie di aggiornamenti e novità. Tuttavia, molte delle caratteristiche annunciate per il software dell’iPhone non sono disponibili immediatamente, ma vengono rilasciate in piccole dosi nel corso dell’anno. La versione iOS 18 non fa eccezione a questa regola, presentando una serie di funzionalità ambiziose, molte delle quali attendono il lancio ufficiale nell’aggiornamento 18.4, previsto per la prossima primavera.

Le funzionalità di Apple Intelligence

All’evento WWDC 2024, Apple ha svelato una serie di nuove funzionalità sotto il cappello di Apple Intelligence. La prima ondata di queste capacità è arrivata nell'autunno scorso, comprendendo strumenti per la scrittura e riepiloghi delle notifiche. Giusto prima della fine dell’anno, sono stati introdotti strumenti come Image Playground, Genmoji e l'integrazione con ChatGPT. Tuttavia, l’attenzione si concentra ora su tre funzionalità chiave che ancora attendono di vedere la luce: Personal Context per Siri, azioni in-app per Siri e notifiche prioritarie.

Il potenziale impatto di queste funzionalità sul modo in cui interagiamo con i dispositivi Apple è notevole. La funzione di Personal Context per Siri, ad esempio, promette di trasformare l’assistente vocale in un vero e proprio alleato personale, in grado di comprendere e navigare all'interno delle informazioni dell’utente, agevolando l'esperienza complessiva su iPhone.

Personal Context per Siri: il potere della semantica

Tra le funzionalità che devono ancora essere lanciate, quella di Personal Context per Siri è senza dubbio la più attesa. Apple ha anticipato che questa nuova capacità permetterà all’assistente vocale di gestire e comprendere meglio i dati degli utenti. La tecnologia alla base di questa funzionalità prevede la creazione di un "indice semantico" che raccoglie vari tipi di info, come foto, file, appuntamenti e note.

Ad esempio, un utente potrebbe chiedere a Siri di trovare un messaggio contenente i dettagli del volo della madre, sia esso un SMS o un'email. Oppure, potrebbe chiedere se avrà tempo per spostarsi tra due appuntamenti, e Siri potrà analizzare il calendario e le posizioni per offrire una risposta precisa. La funzionalità include anche la capacità di estrarre informazioni da foto, come nel caso di un documento d'identità ripreso in uno scatto a cui si dovrebbe accedere.

In aggiunta a queste potenzialità, Siri sarà capace di interpretare anche il contenuto visualizzato sullo schermo, facilitando azioni come l'aggiunta di eventi al calendario tramite informazioni ricevute in chat.

Azioni in-app: Siri come assistente multifunzionale

Oltre a una migliore comprensione dei dati personali, la versione iOS 18.4 prevede la possibilità per Siri di eseguire azioni direttamente all’interno delle applicazioni. Si tratta di una funzionalità resa possibile grazie a un framework esistente noto come App Intents. Questo strumento permette alle app di far sapere al sistema che tipo di azioni possono eseguire.

Immaginate di utilizzare un'app per la messaggistica che potrà, per esempio, inviare un messaggio o di una app di mappatura che può calcolare un percorso. Grazie a questa funzionalità, sarà possibile collegare le azioni tra di loro, come inviare attraverso l’app di messaggistica le informazioni recuperate da una nota.

Questa innovazione offre un notevole passo avanti rispetto alla precedente gestione delle scorciatoie, dove era necessario impostare manualmente queste operazioni in anticipo. Adesso, si prevede che gli utenti possano semplicemente chiedere a Siri di compiere un'azione come "invia la nota con gli orari dei voli al mio partner" e Siri eseguirà l’operazione.

Notifiche prioritarie: un nuovo standard nell’organizzazione

Apple ha già introdotto un sistema di messaggi prioritari in Mail con l'aggiornamento iOS 18.1, ma ora è in arrivo una funzionalità simile applicata a tutte le notifiche. Questa novità ha lo scopo di filtrare e evidenziare i messaggi che richiedono attenzione immediata, utilizzando algoritmi di machine learning per discernere l'importanza dei contenuti.

Il focus principale delle notifiche prioritarie sarà quello di separare i messaggi essenziali dalle altre comunicazioni meno rilevanti. Ad esempio, una nota di un collega riguardante una scadenza o una chiamata persa dalla scuola del proprio bambino avrà la precedenza rispetto a messaggi di altro tipo.

Questo sistema non è del tutto nuovo per Apple, che aveva già provato a implementare notifiche "sensibili al tempo" nell'aggiornamento iOS 15. Tuttavia, il criterio di valutazione della priorità era lasciato alla discrezionalità degli sviluppatori delle app. Le notifiche prioritarie, al contrario, si baseranno su un’analisi più profonda dei contenuti, per aiutare gli utenti a non perdere informazioni cruciali nel mare di avvisi quotidiani.

Uno sguardo al futuro con Apple Intelligence

Le ultime funzionalità di Apple Intelligence rappresentano un capitolo importante nella storia dell’assistente virtuale di Apple, prima del debutto della nuova versione di iOS 19. Tutto ciò di cui si è discusso finora richiederà non solo un'immensa quantità di dati, ma anche sforzi significativi per affinare i modelli di apprendimento automatico. Inoltre, queste nuove capacità richiederanno una stretta collaborazione con sviluppatori terzi per realizzare un’esperienza soddisfacente per tutti gli utenti.

L’implementazione di funzioni di questo tipo ha come obiettivo quello di realizzare la promessa di un'assistente virtuale che entri in profondità nelle necessità dell'utente, rendendo i compiti quotidiani più semplici e gestibili. I miglioramenti a queste features potrebbero rappresentare un importante passo evolutivo per Siri e, con essi, giustificare l'impegno di Apple nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie intelligenti.