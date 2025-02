Le nuove APU Strix Halo di AMD promettono un miglioramento delle prestazioni nei laptop e nei dispositivi di gioco portatili

Nell'ambito della tecnologia e del gaming, AMD continua a fare notizia con il lancio delle sue nuove APU Strix Halo, che potrebbero radicalmente cambiare il panorama delle prestazioni per laptop e dispositivi di gioco portatili. Recenti benchmark rivelano potenzialità che si avvicinano a quelle della scheda grafica RTX 4060 desktop, alimentando aspettative e curiosità sul futuro del gaming portatile.

Prestazioni led da benchmark in anteprima

Una recente fuga di notizie ha messo in evidenza un test di benchmarking del processore AMD Ryzen AI Max 390, apparso su Baidu e osservato dall'informatore 9550pro su X. Questo test, eseguito con il tool 3DMark Time Spy, ha mostrato punteggi impressionanti, che sfiorano i risultati della scheda grafica RTX 4060, con un punteggio globale di 9,006 e un punteggio grafico che ha raggiunto 10,106. Per contestualizzare, la RTX 4060 desktop ha registrato un punteggio di 10,365 nello stesso benchmark. Tali risultati suggeriscono che, grazie alla grafica integrata Radeon RX 8050S, i laptop da gaming più portatili potrebbero finalmente offrirci prestazioni di alto livello, come nel caso del recente Steam Deck OLED, dotato di un APU AMD Zen 2 personalizzato.

Tuttavia, è fondamentale considerare alcune discrepanze. Un rapporto di Wccftech specifica che il benchmark trapelato riguarda in realtà un test di laboratorio per un modello AMD Ryzen AI Max+ 395 con Radeon 8060S. Mentre il 390 presenta 12 core basati sull'architettura Zen 5 con 24 thread, il 395 offre 16 core e 32 thread, creando una differenza significativa nei punteggi complessivi.

La questione della configurazione hardware

In aggiunta, Notebookcheck evidenzia che l'APU è stata testata con una configurazione di 128GB di RAM DDR5, una quantità notevolmente superiore a quella dei laptop da gaming standard. Questo suggerisce che il campione ingegneristico sia stato valutato in un contesto desktop, aumentando ulteriormente le considerazioni. Nonostante ciò, i dati raccolti rimangono un indicativo delle capacità delle APU Strix Halo di AMD che si preparano a raggiungere nuove vette di prestazioni nel gaming portatile, grazie a un'architettura di memoria unificata.

Un altro benchmark è emerso recentemente, dove l'APU Ryzen AI Max+ 395 ha superato le prestazioni della RTX 4060 per i laptop, segnalando il potenziale per una qualità ludica impensabile fino ad ora nei dispositivi molto più leggeri e maneggevoli.

Un futuro luminoso per il gaming portatile

Il desiderio di portare gaming di alta qualità in dispositivi più compatti ha visto una crescente attenzione nel corso degli anni. Le migliori console di gioco portatili dimostrano ciò che la tecnologia può offrire, sebbene non possano ancora competere con la potenza di un RTX 5090. Tuttavia, AMD sembra avvicinarsi notevolmente a quel livello di prestazioni con le APU Strix Halo.

La gamma di tablet da gaming 2-in-1 di Asus ha cercato di ottenere prestazioni superiori con GPU RTX 3050 di fascia bassa e GPU mobili esterne che arrivano fino a un RTX 3080, ma senza la GPU esterna, l'esperienza di gioco può risultare deludente. Con la prevista potenza del processore AMD Ryzen AI Max+ 395, che si allinea a specifiche di fascia media paragonabili a quelle di una RTX 4060 desktop, ci troviamo davanti a una svolta promessa per il gaming portatile.

Il nuovo Asus ROG Flow Z13 già si presenta come un dispositivo capace di garantirci notevoli guadagni prestazionali grazie al chip Ryzen AI Max+ 395, tutto questo mantenendo un valore di TDP ridotto e utilizzando una batteria da 70Wh. Se riuscirà a contenere la temperatura operativa e a garantire un'efficienza tale da rispettare la promessa di ben dieci ore di durata della batteria durante sessioni di gioco di livello RTX 4060, le prospettive per il gaming portatile si prospettano più che promettenti.