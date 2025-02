Le novità sul Pro Display XDR di Apple: attese e sviluppi futuri

Il Pro Display XDR di Apple ha ormai superato i cinque anni dalla sua uscita. Nonostante le voci riguardanti un modello di seconda generazione, le informazioni disponibili sul possibile successore di questo monitor esterno di punta del colosso californiano sono finora piuttosto scarse. Gli appassionati e i professionisti del settore attendono con curiosità aggiornamenti e nuove funzionalità.

Le aspettative per un modello aggiornato

Nel dicembre 2022, il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che Apple sarebbe al lavoro su una versione aggiornata del Pro Display XDR. Secondo le sue osservazioni, la nuova generazione del monitor potrebbe integrare un chip Apple silicon, il quale potrebbe ampliare le capacità del dispositivo. Attualmente, il monitor Studio Display è equipaggiato con un chip A13 Bionic, il quale supporta funzioni quali la ● webcam integrata, ● audio spaziale e ● comandi vocali tramite Siri. Dato che il Pro Display XDR non offre queste funzionalità, un modello di seconda generazione con un chip proprietario di Apple potrebbe ben assistere con altoparlanti, microfoni e webcam.

Possibili innovazioni tecnologiche

Ci sono diverse speculazioni su cosa potrebbe comportare un upgrade del Pro Display XDR. Tra le caratteristiche più auspicabili vi è un aumento della frequenza di aggiornamento del monitor, il supporto per la connettività Thunderbolt 5 e l'adozione della tecnologia OLED, in grado di migliorare notevolmente la qualità visiva. A confermare l'interesse di Apple per nuove generazioni di monitor, Gurman ha specificato, nel luglio 2023, che la società sta lavorando a più modelli di prossima generazione, prevedendo una possibile presentazione nel 2024.

La tecnologia del display del futuro

Uno degli studi emersi a novembre 2023, condotto da Ross Young di Display Supply Chain Consultants, ha suggerito che il nuovo monitor potrebbe sfruttare la stessa tecnologia di display a punti quantici utilizzata negli attuali modelli di MacBook Pro. Young ha indicato che i nuovi film di display a punti quantici garantirebbero un supporto per la gamma di colori pari o superiore a quello del film di fosforodi KSF, impiegato nel Pro Display XDR e nei precedenti MacBook Pro. Questo potrebbe tradursi in una maggiore accuratezza cromatica e tempi di risposta più rapidi per il potenziale Pro Display XDR 2, migliorando così l'esperienza visiva degli utenti professionisti e creativi.

Le priorità di Apple

Attualmente, secondo le ultime dichiarazioni di Gurman, lo sviluppo di un nuovo Pro Display XDR non è tra le priorità di Apple, poiché considerato un prodotto costoso e di nicchia. Questa posizione fa sorgere interrogativi sul futuro del monitor, in quanto la mancanza di aggiornamenti sull'argomento lascia molti dubbi. Le ultime notizie non hanno fornito ulteriori dettagli sulla possibile data di lancio o sulle specifiche tecniche, ma gli affezionati al marchio potrebbero sperare di ricevere aggiornamenti nel corso dell’anno in corso, spronando un altro capitolo nel mondo degli accessori professionali di Apple.