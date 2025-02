Le novità sui prodotti Apple: Pro Display XDR e un possibile nuovo iMac

Il mondo della tecnologia non smette mai di sorprendere, e Apple continua a essere al centro delle attenzioni. Le ultime notizie rivelano dettagli intriganti sia sul Pro Display XDR, che su un potenziale ritorno di un iMac di dimensioni più grandi. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, ci sono informazioni da tenere d'occhio riguardo al futuro di questi dispositivi.

Pro Display XDR 2: cosa ci aspetta?

Il Pro Display XDR, lanciato a dicembre 2019, è un monitor di alta gamma che vanta uno schermo da 32 pollici con retroilluminazione a LED e risoluzione 6K. Con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, supporta la gamma di colori P3, offrendo una luminosità che può raggiungere fino a 1.600 nits. Nonostante il suo costo elevato — 4.999 dollari negli Stati Uniti, a cui si aggiungono 999 dollari per il supporto Pro Stand — il prodotto ha trovato la sua clientela tra professionisti e creativi.

Secondo Gurman, un aggiornamento per la prossima versione del Pro Display XDR non è attualmente una priorità per Apple, considerando la sua natura come prodotto di nicchia e costoso. Questa affermazione giunge dopo che nel 2022 si era parlato di un possibile Pro Display con chip Apple Silicon, ma allo stato attuale non ci sono conferme definitive su questa evoluzione. Nella serie Studio Display, per esempio, il chip A13 Bionic offre funzioni avanzate come il inquadramento Center Stage per videochiamate, audio spaziale e comandi vocali Siri, lasciando quindi crescere le aspettative sui futuri sviluppi del Pro Display XDR. Gli utenti sperano di vedere in questa nuova versione anche una telecamera, altoparlanti e un aumento della frequenza di aggiornamento, ma al momento questi dettagli rimangono nel campo delle speculazioni.

Il futuro dell'iMac: un ritorno atteso?

Da quasi tre anni, Apple ha dismesso il modello da 27 pollici dell'iMac, come parte della sua transizione verso i processori Apple Silicon. Attualmente, l'unico modello disponibile è il 24 pollici, lasciando molti utenti in attesa di un'alternativa più grande. La domanda è: ci sarà mai un nuovo iMac di dimensioni maggiori?

Gurman ha suggerito che Apple potrebbe "prima o poi" considerare questa opzione, ma non ha confermato il ritorno a un iMac da 27 pollici specificamente. Nel novembre 2023, la famiglia Apple ha comunicato che non erano previsti aggiornamenti per il modello da 27 pollici con chip Apple Silicon, consigliando, invece, di unire un Mac Studio o Mac mini al loro Studio Display.

Nonostante ciò, potrebbe esserci spazio per un iMac di dimensioni maggiori in futuro. A fine 2023, sia Gurman che Ming-Chi Kuo, noto analista della catena di approvvigionamento Apple, hanno sottolineato che l'azienda sta lavorando a un modello da 32 pollici, con l'intenzione di rilasciarlo nel 2024 o nel 2025. Kuo ha aggiunto che questo nuovo iMac potrebbe beneficiare della retroilluminazione mini-LED, offrendo così un aumento luminosità, un migliore rapporto di contrasto e altri vantaggi rispetto alla tecnologia LCD.

Sebbene la finestra per un lancio nel 2024 si sia chiusa, le possibilità per un arrivo nel 2025 continuano a rimanere. Tuttavia, le informazioni riguardanti il futuro di questo dispositivo sono ancora poco chiare e destinate a fare scalpore tra gli appassionati del marchio. Restano quindi elevate le aspettative per questi sviluppi, attesa con trepidazione da tutti i fan della mela morsicata.