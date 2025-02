Le novità sui Joy-Con di Nintendo Switch 2: brevetto svela una modalità inedita

A distanza di circa un mese dalla diffusione delle prime indiscrezioni riguardanti Nintendo Switch 2, nuove informazioni sono giunte grazie a un brevetto rivelatore. Quest'ultimo non solo conferma la possibilità di utilizzare i Joy-Con in una modalità simile a quella di un mouse, ma introduce anche dettagli interessanti sul funzionamento di questa innovativa feature. La curiosità degli appassionati è alta, soprattutto dopo il rilascio del video trailer ufficiale da parte di Nintendo.

Dettagli del brevetto sui Joy-Con

Il brevetto, depositato presso la World Intellectual Property Organization nel gennaio 2023, è stato reso pubblico solo recentemente. Si tratta di un documento di origine giapponese che ha catturato l'attenzione non solo per le illustrazioni presenti, ma anche per le specifiche tecniche descritte. Tra i punti salienti, spicca un sensore in grado di rilevare "l'operazione del mouse", che funziona grazie alla percezione della luce riflessa da una superficie fino a un centimetro di distanza. Il brevetto, in sostanza, introduce un metodo che ricorda il funzionamento di un mouse ottico tradizionale.

Quest'innovazione suggerisce un cambiamento significativo nel modo in cui i giocatori potrebbero interagire con i giochi e le applicazioni sulla piattaforma. Il brevetto tratta il controller non solo come un dispositivo da utilizzare in modo classico, ma come un'opzione versatile che offre un'alternativa per il controllo di gioco. Grazie a questo sistema, i giocatori potrebbero sperimentare modalità di interazione diverse, ampliando le possibilità di utilizzo dei Joy-Con.

Modalità mouse: come funziona

Le illustrazioni che accompagnano il brevetto mostrano come il controller possa essere impugnato in una posizione specifica, permettendo all'utente di poggiarlo su una superficie piana come un tavolo. Questa configurazione favorisce l'ergonomia, consentendo un utilizzo confortevole. Il joystick, orientato orizzontalmente, risulta facilmente accessibile da parte del pollice, mentre i pulsanti laterali possono essere utilizzati comodamente con le dita indice e medio, in modo simile ai tasti destro e sinistro di un mouse tradizionale.

Questa modalità di utilizzo non solo promette di offrire maggiore libertà nella giocabilità, ma consente anche di combinare i due Joy-Con. Un utente potrebbe utilizzare entrambi i controller come un mouse, oppure impiegare uno in questa modalità e l'altro secondo la forma classica, permettendo così una personalizzazione dell’esperienza di gioco. Questo approccio si propone di semplificare alcune dinamiche di gioco, riducendo il disorientamento che può derivare dall'uso di più dispositivi di input.

Aspettative per il futuro

Le nuove modalità descritte nel brevetto hanno creato grande attesa tra gli appassionati e gli stessi professionisti del settore. Le illustrazioni, sebbene rappresentative dei Joy-Con visti nel trailer di annuncio della Nintendo Switch 2, potrebbero comunque presentare delle discrepanze legate al design finale, come il sistema di sgancio migliorato. Questo lascia spazio a speculazioni e speranze su ulteriori innovazioni che potrebbero essere introdotte con il lancio della console.

In vista dell'evento Nintendo Direct del 2 aprile, le aspettative sono alte e ci si attende di scoprire ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità della Nintendo Switch 2. La comunità di giocatori è pronta a ricevere notizie ufficiali che potranno confermare o smentire ciò che è emerso finora. Nel frattempo, il brevetto rappresenta un passo significativo verso l'evoluzione dell'esperienza di gioco, introducendo un design concettuale che potrebbe trasformare il modo in cui ci si aspetta di interagire con le nuove tecnologie videoludiche.