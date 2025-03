Le novità per la salute delle batterie: limitazione della carica su Chromebook in arrivo con Chrome OS 134

La gestione della salute delle batterie dei dispositivi elettronici è diventata una priorità fondamentale per gli utenti, soprattutto con l’incremento dell'importanza di questi strumenti nella vita di tutti i giorni. Google ha introdotto una funzione di limitazione della carica per i suoi telefoni Pixel con Android 15, consentendo agli utenti di bloccare la carica al 80% per rallentare il degrado delle batterie. Ora, sembra che anche i Chromebook stiano per beneficiare di un aggiornamento simile, alleggerendo le preoccupazioni degli utenti sulla durata della batteria.

L'arrivo della nuova funzione nelle note di rilascio

Recentemente, alcuni utenti del forum dedicato a Chrome OS hanno notato un dettaglio interessante nelle note di rilascio della versione 133 di Chrome Enterprise e Education. Queste note accennano a una nuova funzione di limitazione della carica della batteria che verrà introdotta con il prossimo aggiornamento di Chrome OS 134. Sebbene Google non abbia ancora comunicato una data precisa, ci si aspetta che l'aggiornamento venga rilasciato nel corso di questo mese, portando quindi vantaggi immediati agli utenti di Chromebook.

Politiche di carica della batteria per una maggiore longevità

Con Chrome OS 134, verrà presentata una nuova politica per la limitazione della carica della batteria, che offrirà ulteriori opzioni di ottimizzazione per prolungare la vita utile dei Chromebook. Gli amministratori avranno la possibilità di impostare un limite massimo di carica, con il 100% come valore predefinito. Questa novità è progettata per ridurre il degrado delle batterie e migliorare l'affidabilità nel lungo periodo. Sarà vantaggiosa sia per gli amministratori che gestiscono flotte di dispositivi in contesti educativi, sia per gli utenti individuali che cercano di estendere la longevità del loro Chromebook. Queste impostazioni si applicheranno automaticamente, senza necessità di intervento da parte degli utenti.

Vantaggi per le scuole e le aziende

Secondo quanto riportato nel blog ufficiale di Google, Chrome OS 134 permetterà a utenti e amministratori di stabilire un limite di carica per i Chromebook. Questa funzione si rivela particolarmente utile per le scuole e le aziende che gestiscono grandi numeri di dispositivi, poiché si punta a ridurre il degrado a lungo termine delle batterie. Non solo i professionisti del settore educativo e aziendale potranno trarre vantaggio dall'implementazione di questa funzione, ma anche gli utenti individuali dei Chromebook che desiderano garantire una maggiore durata per i loro laptop potranno approfittare di queste novità.

Con questo aggiornamento, Google dimostra di essere attenta alle esigenze dei suoi utenti, introducendo soluzioni che facilitano una gestione più sostenibile e a lungo termine della tecnologia di consumo.