Le novità in arrivo su macOS 15.4: aggiornamenti e funzionalità attese

Con l’imminente lancio di macOS 15.4, Apple sta attualmente testando le ultime versioni del suo sistema operativo, compresi anche iOS 18.4 e altre. Queste nuove versioni porteranno con sé diverse innovazioni che promettono di migliorare l’esperienza degli utenti. Di seguito, esploriamo quattro delle caratteristiche più attese che accompagneranno il rilascio di macOS 15.4.

Rinnovamento dell’app Apple Mail

Tra le principali innovazioni di macOS 15.4 troviamo il rinnovamento significativo dell’app Apple Mail, che finalmente approda anche sul Mac e sull’iPad. Questo restyling è stato introdotto per la prima volta con iOS 18.2 nel dicembre scorso, ma fino a oggi non era disponibile per gli utenti Mac.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Con il nuovo design dell’app Mail, gli utenti potranno apprezzare una gestione migliore della loro posta in arrivo. Le email verranno automaticamente organizzate in categorie come Primarie, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni. Per chi preferisce un’interfaccia più semplice, sarà possibile disabilitare queste categorie e attivare la vista “Tutte le email”.

Una novità interessante è la modalità “Digest”, dove i messaggi dallo stesso mittente verranno raggruppati, offrendo un’organizzazione più pulita nella casella di posta. Inoltre, le foto dei contatti dei mittenti ora appariranno in modo più prominente, rendendo l’esperienza nella gestione della posta simile a quella della già nota app Messaggi.

Nuovo timer di scadenza per i codici di verifica in Apple Passwords

Un’altra caratteristica degna di nota riguarda l’app Passwords di Apple. In macOS 15.4 è previsto un aggiornamento che si basa sulla barra dei menu del Mac, rendendo più semplice l’accesso ai codici di login e di verifica. Una novità particolarmente utile è l’introduzione di un timer di scadenza per i codici di verifica.

Questo timer visivo si presenta con un anello grigio che si riempie lentamente di verde, rappresentando così il periodo di attivazione del codice. Anche se sarebbe preferibile vedere il timer direttamente nella barra dei menu, gli utenti potranno comunque monitorare il tempo residuo all’interno dell’app Passwords mentre visualizzano i codici di verifica.

Semplice configurazione dei dispositivi con Quick Start

La funzione Quick Start, già conosciuta da chi utilizza iPhone e iPad, arriva ora anche sul Mac, semplificando ulteriormente la configurazione di nuovi dispositivi. In passato, gli utenti potevano utilizzare un iPhone o un iPad per trasferire rapidamente alcune impostazioni su un nuovo dispositivo, come le credenziali del proprio account Apple, evitando così passaggi di configurazione lunghi e noiosi.

Con l’introduzione di macOS 15.4, sarà possibile utilizzare anche il Mac per la configurazione veloce. Proprio come sugli altri dispositivi, comparirà un’animazione sullo schermo da scansionare per trasferire le impostazioni desiderate.

Nuove lingue per Apple Intelligence

macOS 15.4 rappresenta un passo avanti per Apple Intelligence, che si espande a nuove lingue. Anche se questa funzione era già disponibile in Europa con iOS 18.4, l’aggiornamento del Mac migliorerà ulteriormente l’esperienza, grazie all’aggiunta di nuove lingue di supporto.

In particolare, il nuovo aggiornamento supporterà le seguenti lingue: francese, tedesco, italiano, portoghese , spagnolo, giapponese, coreano e cinese . Per la prima volta, sarà possibile utilizzare Apple Intelligence anche con l’inglese localizzato in India e Singapore.

macOS 15.4 si preannuncia quindi ricco di funzionalità e aggiornamenti pensati per migliorare l’esperienza degli utenti. Il rilascio di questo update fungerà da precursore per la versione macOS 16, attesa a giugno, promettendo un significativo passo avanti nelle capacità del sistema operativo. Gli utenti possono già iniziare a prepararsi a godere delle novità che accompagneranno il loro Mac.