Le novità di iOS 19: cosa ci aspetta al WWDC 2025

Il WWDC 2025 si avvicina e i riflettori sono puntati su iOS, atteso per rivelare quello che potrebbe essere il cambiamento visivo più significativo dalla versione 7. Traspare un clima di entusiasmo e anticipazione, ma anche di curiosità. Mentre le indiscrezioni circolano, alcuni dettagli sulle nuove funzionalità cominciano a emergere. Ecco tre innovativi aggiornamenti di iOS 19 che promettono di semplificare e migliorare la vita quotidiana degli utenti.

Modalità a basso consumo intelligente e adattativa

Recentemente, Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che iOS 19 introdurrà una modalità di gestione della batteria potenziata dall’intelligenza artificiale. Questa funzionalità innovativa sarà in grado di analizzare la routine quotidiana dell’utente, ottimizzando i processi in background e, in particolare, di fornire una stima in tempo reale della durata della carica restante. Si tratta di un miglioramento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli utenti di iPhone 17 Air, i quali potrebbero trovarsi a dover utilizzare frequentemente una batteria esterna.

L’uso dell’AI in questo contesto non è del tutto chiaro, ma l’idea di una batteria “intelligente” appare certamente interessante. Questo nuovo approccio nella gestione del consumo energetico promette non solo di migliorare l’esperienza utente, ma anche di prolungare l’autonomia del dispositivo.

Semplicità con l’interfaccia Wi-Fi per il login

Un altro cambiamento atteso riguarda la gestione degli accessi alle reti Wi-Fi pubbliche. Coloro che viaggiano frequentemente conoscono bene le frustrazioni legate ai portali di accesso. Grazie a una nuova funzionalità, pare sarà possibile salvare le credenziali di accesso ai portali Wi-Fi direttamente in iCloud Keychain, sincronizzandole su tutti i dispositivi.

Questo accorgimento dovrebbe semplificare notevolmente la vita di chi è in movimento, eliminando il fastidio di inserire nuovamente le credenziali ogni volta che ci si riconnette a una rete. Anche se resta da vedere come Apple affronterà eventuali modifiche ai portali di accesso che potrebbero influenzare questa funzionalità, questo passo rappresenta un significativo miglioramento per l’esperienza di utilizzo durante i viaggi.

Nuove regole sulle assistenti vocali in Europa

In seguito alla pressione normativa da parte delle autorità europee, Apple sta mettendo a punto un cambiamento sostanziale: la possibilità di selezionare un assistente vocale di default diverso da Siri. Questa prospettiva è emersa dalle dichiarazioni di esperti del settore, che hanno sottolineato come il colosso tech stia lavorando per adattare i suoi sistemi operativi alle normative in arrivo.

Ciò significa che gli utenti potranno finalmente scegliere assistenti come Gemini, ChatGPT, Alexa o Claude come loro assistente principale, attivandoli con le famose parole “Hey …”. Tuttavia, va notato che questa novità potrebbe essere comunque limitata all’area europea per iniziare, e molti osservatori sono certi che altre giurisdizioni possano presto seguire l’esempio.

Con queste attese innovazioni, il WWDC 2025 si presenta come un evento cruciale nel panorama delle tecnologie mobili. La domanda sorge spontanea: quali altre sorprese conterrà? Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire le ultime novità e di commentare ulteriormente queste anticipazioni.