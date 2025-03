Le novità di iOS 18.4: ecco cosa aspettarsi dal prossimo update per iPhone

Con l’imminente rilascio di iOS 18.4, previsto per le prossime settimane, gli utenti di iPhone possono attendere diverse funzionalità interessanti. Questa nuova versione del sistema operativo introduce novità significative che vanno da avvisi personalizzati a miglioramenti in materia di intrattenimento e alimentazione. Scopriamo nel dettaglio cosa è in arrivo.

Notifiche prioritarie per una gestione più efficiente

Apple ha affermato di voler migliorare l’intelligenza delle notifiche, e una delle novità di iOS 18.4 è proprio la funzione di Notifiche Prioritarie. Questa funzionalità consente di visualizzare in modo più evidente quelle notifiche che potrebbero essere più rilevanti per l’utente, grazie a un’apposita sezione presente sulla schermata di blocco.

Secondo quanto dichiarato da Apple, “l’intelligenza Apple” potrà mostrare notifiche selezionate in una sezione separata, pertanto sarà più facile tenere traccia di ciò che si è perso. Gli utenti possono gestire in modo flessibile le Notifiche Prioritarie tramite l’app Impostazioni, dove è possibile aggiungere o rimuovere applicazioni specifiche dalla lista delle notifiche prioritarie. Da notare che questa funzionalità è compatibile con i modelli iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPhone 16.

La musica ambiente: un nuovo modo di ascoltare

Un’altra caratteristica intrigante di iOS 18.4 è la funzione di musica ambiente. Questo update introduce quattro nuovi toggle nel Centro di Controllo che consentono di avviare rapidamente la riproduzione di musica ambientale. Le opzioni disponibili sono:

Benessere

Relax

Produttività

Sonno

Questi toggle possono essere facilmente aggiunti al Centro di Controllo, assegnati al pulsante Azione dell’iPhone e posizionati sulla schermata di blocco. Ogni opzione è associata a una playlist predefinita di Apple Music, ma gli utenti hanno la possibilità di personalizzare il brano in base alla propria libreria musicale. La riproduzione può essere controllata tramite un’interfaccia semplificata che include comandi per riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce e regolare il volume, nonché il supporto per AirPlay.

Emojis freschi per esprimersi meglio

Un aspetto divertente dell’aggiornamento è l’aggiunta di sette nuovi emoji, che arricchiscono le opzioni di comunicazione degli utenti di iPhone. Le nuove emoji disponibili sono:

Faccina con occhiaie

Impronta digitale

Albero spoglio

Ortaggio

Arpa

Paletta

Schizzo

Con l’era degli emoji personalizzati che consente di crearne all’infinito, sarà interessante vedere come gli utenti integreranno questi nuovi simboli nelle loro comunicazioni quotidiane.

In arrivo Apple News+ Food: ricette curate a portata di mano

Un’altra grande novità di iOS 18.4 è la funzione “Apple News+ Food“, che rivoluziona il modo in cui gli utenti trovano idee culinarie. Questa nuova funzionalità aggrega migliaia di ricette selezionate da editori di prestigio, presentandole all’interno di un’interfaccia chiara e priva di ingombri.

Gli utenti possono esplorare, cercare e filtrare tra decine di migliaia di ricette nel Catalogo Ricette, con nuove proposte aggiunte quotidianamente. Apple sottolinea come questa nuova funzione renda semplice la visualizzazione di ingredienti e istruzioni, con una modalità di cottura che porta le indicazioni a schermo intero. È inoltre possibile salvare le ricette preferite e accedervi anche offline, rendendo l’esperienza completamente personalizzata.

mentre ci avviciniamo al rilascio di iOS 18.4, le aspettative sono alte. Gli utenti sono impazienti di esplorare queste novità e scoprire come le nuove funzionalità possano migliorare la loro esperienza quotidiana con gli iPhone.*