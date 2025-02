Le novità di iOS 18.4 beta 1: Unrivelata la funzione countdown per i codici di verifica

Con l’uscita della beta 1 di iOS 18.4, gli utenti Apple possono ora esplorare diversi aggiornamenti e miglioramenti. Tra le novità più interessanti c’è sicuramente l’introduzione di un timer di countdown per i codici di verifica all’interno dell’app Passwords. Questa funzione si presenta come un utile strumento per gli utenti che vogliono avere una migliore gestione della sicurezza online. Di seguito i dettagli di questa funzionalità innovativa.

Timer visivo per codici di verifica

Nella prima beta di iOS 18.4, l’app Passwords ha ricevuto un aggiornamento significativo che include un timer visivo per i codici di verifica. Questa nuova funzione consente agli utenti di visualizzare il tempo rimanente fino alla scadenza di un codice, facilitando la gestione delle credenziali di accesso. Se attualmente ci sono codici di verifica in uso, oggi è possibile osservare un indicatore temporale direttamente nella sezione dei Codici dell’app.

Nella parte superiore destra dello schermo, l’utente troverà un semplice cerchio che riempie progressivamente di verde, rappresentando visivamente il tempo residuo fino all'expirazione del codice. Questo piccolo ma significativo cambiamento mira a migliorare l’esperienza dell’utente, rendendo più chiara l’imminente scadenza delle credenziali e riducendo il rischio di accesso non autorizzato dovuto alla scadenza dei codici di verifica.

È importante notare che quando il cerchio si riempie completamente di verde, tutti i codici di verifica attivi scadranno automaticamente e l’app aggiornerà la lista con nuovi codici. Inoltre, all'interno della visualizzazione dei dettagli di un entry specifica, il timer di scadenza sarà visibile accanto al codice attuale, fornendo così all'utente una visione chiara e immediata della situazione.

Compatibilità con altri sistemi operativi Apple

La nuova funzione di countdown non è esclusiva di iOS 18.4. Infatti, come osservato da Aaron Perris su X, lo stesso aggiornamento è disponibile anche per macOS Sequoia 15.4, rendendo la funzionalità accessibile su più dispositivi Apple. Questo significa che anche gli utenti con Mac possono trarre vantaggio da questa aggiunta, migliorando la sicurezza della gestione delle password su diverse piattaforme.

Inoltre, il timer di verifica funziona anche all’interno dell’app Menu Bar di Passwords. Ciò evidenzia l'impegno di Apple nel fornire un'esperienza utente coerente e ottimizzata su tutti i propri dispositivi. Con un'attenzione costante sulla sicurezza, questa nuova opzione per monitorare visivamente la scadenza dei codici di verifica rappresenta un passo avanti significativo.

Un passo in avanti nella sicurezza digitale

Sebbene inizialmente possa sembrare un cambiamento superficiale, l’introduzione del timer di scadenza per i codici di verifica è un’importante evoluzione per un aspetto fondamentale della sicurezza digitale. Fino ad ora, l'assenza di un indicatore visivo ha potuto creare confusione tra gli utenti, portandoli a utilizzare codici scaduti o a non essere consapevoli di quando un codice stesse per scadere. Questa modifica in iOS 18.4 aiuta a mitigare tali rischi, rendendo più facile per gli utenti mantenere alto il livello di sicurezza delle proprie informazioni.

Apple continua a investire nell’ottimizzazione della sicurezza e dell’usabilità delle proprie applicazioni, e questa novità è un’ulteriore testimonianza di tale impegno. Gli utenti possono ora sentirsi maggiormente in controllo delle proprie credenziali, incrementando la loro consapevolezza riguardo alla gestione delle password.

Altri utenti di iOS 18.4, cosa ne pensate di questo cambiamento nell’app Passwords? L’implementazione di questa funzione offre nuove speranze per migliorare ulteriormente la sicurezza delle vostre informazioni online.