Le novità di Google per il Pixel: aggiornamenti e funzionalità del Phone Assist

Google ha recentemente annunciato una serie di aggiornamenti per il suo servizio Pixel Call Assist, evidenziando come questa funzione possa migliorare l'esperienza telefonica degli utenti. In un contesto caratterizzato da un aumento delle chiamate indesiderate, l'azienda ha introdotto nuove funzionalità per gestire meglio le comunicazioni sui dispositivi Android, con focus sui modelli Pixel.

Aggiornamenti nel Phone Assist per gestire le chiamate indesiderate

Con l'obiettivo di semplificare la gestione delle chiamate, Google sta per implementare cinque nuovi filtri nella scheda "Recenti" dell'app Phone. Questi filtri - Tutti, Mancate, Contatti, Non Spam e Spam - offriranno agli utenti la possibilità di organizzare le chiamate ricevute in modo più efficace. Sebbene non sia stata specificata una data di rilascio esatta, i filtri saranno disponibili sui dispositivi Pixel una volta completata l'implementazione.

Questa novità è parte di un programma più ampio volto ad affrontare il problema delle chiamate spam. Tra le funzionalità esistenti, l'app Phone già consente una ricerca inversa dei numeri per identificare chiamate sconosciute. La possibilità di filtrare le chiamate permetterà agli utenti di distinguere facilmente tra quelli significativi e quelli indesiderati.

Interfaccia delle chiamate Pixel: un accesso più facile a funzionalità utili

Un'altra importante novità riguarda un cambiamento nell'interfaccia di chiamata dei telefoni Pixel, che mira a rendere il Pixel Call Assist più accessibile. L'aggiornamento prevede una riprogettazione dei comandi, con un nuovo pulsante Call Assist posizionato sopra gli strumenti di chiamata standard come la tastiera e il tasto per l'uscita.

Questa modifica non solo offrirà un accesso rapido alle funzionalità di assistenza alle chiamate, ma faciliterà anche l'utilizzo di strumenti come le Note sulla chiamata, Direct My Call e Audio Emoji. Secondo le informazioni di 9to5Google, l'aggiornamento sarebbe già stato implementato sui modelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Funzionalità aggiuntive per migliorare l'esperienza utente

Oltre ai nuovi filtri e alle modifiche all'interfaccia, Google mette in luce alcune funzionalità già esistenti dell'app Phone. Tra queste, spicca la funzione Live Caption, che risulta particolarmente utile per le persone sorde o con difficoltà uditive. Questa funzione consente di visualizzare in tempo reale il testo di ciò che viene detto dall'altra parte della telefonata, dando la possibilità all'utente di rispondere tramite un tastierino che l'app convertirà in audio.

Un'altra funzione di rilievo è il Call Screen, che permette all'intelligenza artificiale di rispondere alle chiamate. In questo modo, l’IA può anche chiedere se la chiamata sia urgente, riportando successivamente le informazioni tramite testo sullo schermo del dispositivo. I modelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro offrono inoltre suggerimenti di risposta potenti e basati sull'IA, rendendo la comunicazione ancora più interattiva.

Audio Emoji e rilevamento di truffe in tempo reale

Nel tentativo di rendere le conversazioni telefoniche più espressive, Google ha introdotto la funzione Audio Emoji, lanciata la scorsa primavera. Questi emoji emettono suoni distintivi associati a particolari animazioni sullo schermo, offrendo un modo divertente per comunicare emozioni durante le chiamate. Gli emoji disponibili includono rappresentazioni come il sorriso e festeggiamenti, contribuendo ad arricchire l'interazione con elementi visivi e sonori.

In aggiunta, Google ha avviato una beta per il rilevamento delle truffe in tempo reale, una caratteristica basata su intelligenza artificiale in grado di analizzare le chiamate in arrivo. Se il sistema riconosce una chiamata potenzialmente fraudolenta, verrà visualizzata una notifica di avviso di colore rosso, che consente all'utente di chiudere rapidamente la chiamata e proteggere le proprie informazioni personali.

Con questi aggiornamenti, Google si mostra attenta alle esigenze dei propri utenti, offrendo strumenti utili per gestire un aspetto sempre più complesso della comunicazione moderna: le chiamate indesiderate. Le novità appena introdotte nei dispositivi Pixel mirano a garantire un'esperienza più fluida e protetta per ogni chiamata effettuata.