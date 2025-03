Le novità di Apple Maps in iOS 18: la navigazione e la pianificazione dei viaggi migliorano

Apple Maps, l’app di navigazione native di Apple, ha fatto passi avanti significativi con l’uscita della versione iOS 18. Sebbene molti utenti continuino a preferire Google Maps, ci sono aspetti in cui Apple Maps si distingue. Con questa nuova versione, gli aggiornamenti promettono di semplificare notevolmente la pianificazione dei viaggi e migliorare l’esperienza complessiva di navigazione.

Miglioramenti nella ricerca

Una delle principali difficoltà che gli utenti incontrano quando utilizzano le mappe è la fase di ricerca dei luoghi. Immaginiamo di voler visitare un’attrazione turistica in una nuova città e di decidere di pranzare in un ristorante locale. Potrebbe risultare problematico cercare i ristoranti senza avere riferimenti chiari sul luogo in cui ci troviamo. In iOS 18, Apple ha reso più semplice localizzare le opzioni.

Ad esempio, se stiamo cercando taco in una zona specifica, basta digitare “taquerias” e appariranno due categorie: “taquerias nelle vicinanze,” che mostra i ristoranti presenti nel posto attuale, e “taquerias nella zona della mappa,” che offre risultati per i luoghi di interesse della zona pianificata, anche se non ci troviamo fisicamente lì. Questa chiara distinzione aiuta a pianificare percorsi e a scegliere le migliori opzioni per il nostro soggiorno.

Funzione Search Here per una pianificazione più efficace

Un’altra novità interessante è la funzione “Search Here,” che consente di espandere la propria ricerca a diverse aree con semplice tap. Se, ad esempio, ci troviamo in un’altra parte della città e vogliamo continuare a cercare taqueria, basterà utilizzare il pulsante dedicato in fondo allo schermo. In questo modo, Maps si adatterà automaticamente al nuovo contesto, cercando attivamente i luoghi di ristorazione della zona.

Questa funzione è particolarmente utile per pianificare le soste durante viaggi più lunghi. Può essere impiegata per individuare hotel o ristoranti in specifiche aree e valutare quali sono più vicini alle attrazioni che desideriamo visitare. Un cambiamento semplice, ma estremamente utile, che facilita la vita di chi viaggia e desidera esplorare il territorio circostante.

Un passo avanti nel miglioramento dell’app

Anche se i miglioramenti apportati in iOS 18 potrebbero sembrare modesti, contribuiscono a rendere Apple Maps una risorsa più utile per diverse esigenze, oltre a fornire semplici indicazioni stradali. In passato, l’app aveva sofferto di una cattiva reputazione, specialmente al momento del lancio, quando si era distaccata da Google Maps. Col passare degli anni, la situazione è migliorata notevolmente e, ora, dopo più di un decennio dall’esordio, Apple continua a perfezionare l’app.

Nonostante ci siano aspetti da ottimizzare, i nuovi aggiornamenti dimostrano come il team di Apple stia lavorando per rendere Apple Maps un’opzione più competitiva e versatile nel campo della navigazione. L’applicazione si sta avvicinando agli standard richiesti dagli utenti odierni, cercando di offrir loro un’esperienza soddisfacente e senza intoppi.