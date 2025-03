Le novità attese dell’iPhone 17 Pro: video in 8K e design rinnovato delle fotocamere

I recenti rumor sull’iPhone 17 Pro di Apple stanno suscitando notevole interesse tra gli appassionati e i professionisti del settore. Tra le caratteristiche più attese, si parla della capacità di registrare video in risoluzione 8K, un notevole upgrade rispetto al massimo attuale di 4K presente nelle versioni dell’iPhone 16. Queste informazioni sono emerse da un account noto su Weibo, il quale ha sottolineato che l’iPhone 17 Pro porterà con sé significative migliorie nel campo della registrazione video.

L’innovativa capacità di registrazione video

Secondo l’account Fixed Focus Digital, l’iPhone 17 Pro presenta potenzialità che i consumatori non possono perdere. La possibilità di registrare video in 8K rappresenta un passo avanti considerevole rispetto alle funzionalità di registrazione attuali. Infatti, in precedenza, si era già rumoreggiato che Apple avesse testato questa opzione sull’iPhone 16 Pro, ma la funzione era rimasta disabilitata a causa di limitazioni hardware legate all’attuale configurazione delle fotocamere.

L’iPhone 16 Pro è dotato di fotocamere Fusion e Ultra Wide da 48 megapixel, mentre il Teleobiettivo è da 12 megapixel. Poiché un’immagine 8K si aggira intorno ai 33 megapixel, le fotocamere principale e Ultra Wide potrebbero teoricamente gestire la registrazione in 8K, mentre il Teleobiettivo non sarebbe in grado di farlo. Tuttavia, con l’introduzione di un Teleobiettivo da 48 megapixel previsto per l’iPhone 17 Pro, è probabile che la registrazione in 8K sarà abilitata su questo nuovo modello. Si parla quindi di un sistema di tre fotocamere posteriori, tutte da 48 megapixel, in grado di supportare questa nuova funzionalità.

La concorrenza nel campo della registrazione video

Alcuni smartphone concorrenti, come il Samsung Galaxy S25 Ultra e il Google Pixel 9 Pro, offrono già la registrazione video in 8K. Anche se l’uso di tale risoluzione non è ancora diffuso tra i content creators, ci sono comunque diverse applicazioni pratiche. Ad esempio, i videomaker possono utilizzare la fotocamera Ultra Wide per registrare a 8K e successivamente rimanere con una qualità 4K anche effettuando un ritaglio del 50%. Questo è particolarmente vantaggioso per chi desidera una maggiore flessibilità in fase di post-produzione.

Secondo le informazioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple intende porre un accento particolare sulle capacità video dell’iPhone 17 Pro al momento del suo lancio. Negli scorsi anni, la compagnia si era concentrata maggiormente sulle prestazioni fotografiche delle fotocamere; quest’anno, si prevede un cambio di rotta, mirando a catturare l’attenzione di vloggers e video creatori con funzionalità video migliorate.

Il design rinnovato delle fotocamere

Diverse fonti sostengono che i modelli iPhone 17 Pro avranno un sistema di fotocamere posteriori rinnovato. La nuova disposizione prevede una barra orizzontale per le fotocamere, simile a quella della serie Pixel di Google, e si estenderà lungo tutta la larghezza del retro del dispositivo. Questa barra ospiterà il setup triangolare delle tre fotocamere a sinistra, mentre flash, microfono e sensore LiDAR troveranno spazio sulla destra.

Non è chiaro il motivo di questa particolare scelta di design, né come verrà utilizzato lo spazio extra creato, tuttavia, questa configurazione è già emersa in più occasioni. Oltre a questo cambiamento, tutti e quattro i modelli dell’iPhone 17 dovrebbero presentare un’upgrade della fotocamera frontale, portando la risoluzione a 24 megapixel, un altro passo avanti per migliorare l’esperienza utente.

Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, gli sguardi sono puntati su Apple e sulle innovazioni che presenterà nel suo prossimo smartphone, mentre gli appassionati attendono di scoprire come queste nuove funzionalità influenzeranno il mondo della videografia mobile.