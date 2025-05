Le difficoltà di Apple nel mondo dell’Intelligenza Artificiale: un’analisi approfondita

Con il recente report di Bloomberg a firma di Mark Gurman, emergono le difficoltà affrontate da Apple nell’intraprendere un percorso decisivo nel settore dell’Intelligenza Artificiale. Nonostante l’interesse crescente per le tecnologie generative, Apple si è trovata in ritardo rispetto ai concorrenti, rivelando incertezze strategiche che potrebbero influenzare il suo futuro nel campo.

Gli errori strategici di Apple nella gestione dell’Intelligenza Artificiale

Nel dettaglio del report, emerge che Craig Federighi, Chief Software Officer di Apple, non ha mai mostrato fiducia nelle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Egli è apparso “riluttante” a investire risorse significative in questo ambito, considerando l’AI come una “capacità secondaria”. Secondo Federighi, gli investimenti in AI avrebbero potuto distogliere l’attenzione da altre priorità aziendali senza portare reali benefici. Questa visione, tuttavia, non era condivisa da tutti i dirigenti, ma è stata sì manifestata con forza da altri leader dell’azienda.

Alcuni alti funzionari hanno espresso la convinzione che l’Intelligenza Artificiale potesse essere “rivoluzionaria”, ma non sono riusciti a convincere Federighi. Le loro idee, come riportato, “sono cadute nel vuoto”, evidenziando una mancanza di coesione strategica all’interno dell’organizzazione.

Un altro nodo cruciale si trova nella figura di John Giannandrea, responsabile per l’AI di Apple, che non è riuscito a partire con un’adeguata spinta. Giannandrea ha rilevato che l’azienda doveva investire molto più di quanto stava attualmente facendo, ma si è trovato spesso ostacolato nelle sue iniziative.

Le prospettive future di Apple nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale

Guardando oltre gli errori del passato, ci si chiede quali siano i piani futuri di Apple per recuperare terreno. Tuttavia, secondo Gurman, non ci saranno rivelazioni significative durante il prossimo evento WWDC, previsto per il mese prossimo, in cui Apple presenterà l’iOS 19.

Le promesse di aggiornamenti per Siri, comprese quelle avanzate quasi un anno fa, non saranno discusse con ampio respiro. Le novità, stando alle informazioni disponibili, saranno ancora mesi lontane dal concretizzarsi. Apple, comunque, ha in mente di integrare capacità di intelligenza artificiale in altre applicazioni e di sviluppare uno strumento di ottimizzazione della batteria sfruttando l’AI.

In aggiunta, l’azienda sta preparando il Project Mulberry, un progetto ambizioso volto a lanciare un coach virtuale per la salute. Non solo: Apple intende offrire ai residenti nell’Unione Europea la possibilità di abbandonare Siri come assistente vocale, permettendo l’uso di opzioni di terze parti, sebbene i dettagli specifici siano ancora da chiarire.

Un altro obiettivo è la creazione di una nuova infrastruttura chiamata “LLM Siri”, che punta a sistemare i problemi tecnici che hanno determinato ritardi nella gestione di Siri. Tuttavia, Apple auspica di distinguere Siri dall’Intelligenza Artificiale nei suoi sforzi di marketing, riconoscendo implicitamente che la reputazione di Siri potrebbe danneggiare il messaggio sull’AI dell’azienda.

Infine, si segnala una strategia di marketing che mira a evitare la promozione di funzionalità troppo lontane nel tempo rispetto alla loro realizzazione, un passo che potrebbe segnare un cambio di rotta per Apple nella comunicazione con i propri utenti.