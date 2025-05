Le azioni di Apple decollano dopo l’annuncio di riduzione dei dazi: un passo verso la stabilità commerciale

Il mercato oggi ha visto un significativo aumento delle azioni di Apple, che hanno guadagnato quasi il 6% all’apertura, grazie all’annuncio della diminuzione dei dazi doganali tra Stati Uniti e Cina. Questo accordo, raggiunto nel fine settimana, prevede una riduzione dei dazi reciproci dal 125% al 10%. Tuttavia, è importante notare che l’intesa avrà una validità di 90 giorni, mentre le negoziazioni per una risoluzione a lungo termine proseguono.

Reazione degli investitori e impatto sui costi

La reazione positiva degli investitori nei confronti di Apple è stata immediata e comprensibile. I dazi imposti sulla produzione cinese influiscono direttamente sui costi di produzione dell’iPhone, che rappresenta oltre la metà delle entrate dell’azienda. Questo scenario ha sollevato preoccupazioni per il margine di profitto, vista la dipendenza di Apple dalla produzione asiatica.

Durante l’ultima videoconferenza sui risultati finanziari, il CEO di Apple, Tim Cook, ha stimato che la politica tariffaria vigente all’epoca avrebbe comportato costi di circa 900 milioni di dollari nel secondo trimestre. Sebbene Cook non si sia sbilanciato su previsioni future, la riduzione dei dazi potrebbe ridurre significativamente questi costi, a patto che l’accordo tra Stati Uniti e Cina possa stabilizzarsi e mantenersi nel tempo.

Ipotesi sui futuri lanci e strategie di prezzo

La comunità finanziaria e gli investitori ripongono ora speranze nell’eventualità che l’accordo commerciale diventi permanente, soprattutto in vista del lancio dell’iPhone 17 previsto per l’autunno. Secondo quanto riportato questa mattina dal Wall Street Journal, Apple starebbe valutando un incremento dei prezzi per la nuova linea di iPhone 17, in parte per compensare gli effetti causati dai dazi.

Il titolo Apple ha chiuso venerdì a 198,53 dollari, mentre all’apertura odierna ha raggiunto oltre 211 dollari, per poi stabilizzarsi intorno ai 207 dollari, con un incremento del 5%. Attualmente, Apple è la seconda azienda pubblica più grande al mondo per capitalizzazione, valutata 3,1 trilioni, mentre Microsoft guida la classifica con un valore di circa 3,3 trilioni.

Stabilità commerciale e preoccupazioni future

Il panorama commerciale attuale è tutt’altro che stabile e la volatilità caratterizza gli sviluppi in questo ambito. Gli analisti e gli investitori sanno bene che anticipare l’evolversi della situazione è complesso, ma non di meno stanno scommettendo su una risoluzione favorevole dei negoziati tra le due potenze. La speranza è che questa intesa possa portare a un quadro commerciale più sereno e prevedibile, che beneficerebbe direttamente anche il colosso tecnologico di Cupertino.