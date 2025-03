Le anticipazioni sul Galaxy Z Flip FE: nuova gamma di smartphone pieghevoli in arrivo

Le ultime notizie sul Galaxy Z Flip FE rivelano interessanti dettagli riguardo alla prossima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung. Il modello, destinato ad essere un’alternativa più economica rispetto ai flagship Z Flip 7 e Z Fold 7, ha recentemente ottenuto la certificazione CCC , confermando alcune specifiche tecniche e potenziali funzionalità che potrebbero attrarre l’attenzione degli utenti.

Specifiche di ricarica e compatibilità

Il Galaxy Z Flip FE porterà con sé alcune caratteristiche tecniche fondamentali. Secondo la certificazione, il dispositivo dovrebbe supportare una velocità di ricarica di 25W tramite il caricatore EP-TA800, capace di fornire un output massimo di 25W . Questo aspetto potrebbe risultare deludente per alcuni appassionati, soprattutto considerando che la maggior parte delle aspettative per smartphone premium è di avere tecnologie di ricarica più rapide. Tuttavia, per un modello destinato a un segmento più accessibile, questa specifica può risultare adeguata.

In aggiunta, il telefono avrà il supporto per il 5G, una caratteristica ormai standard in molti smartphone. Un altro dettaglio rivelato dal certificato riguarda l’assenza di un caricatore incluso nella confezione, una pratica già adottata da diversi brand nel tentativo di ridurre l’impatto ambientale e i costi. Quest’ultima informazione, sebbene non sorprendente, continua a generare dibattiti tra gli utenti, che sono sempre più attenti a questi dettagli.

Tempi di lancio e posizionamento sul mercato

Le aspettative per il lancio del Galaxy Z Flip FE si stanno intensificando. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello potrebbe debuttare qualche mese dopo i flagship, intorno al quarto trimestre del 2025. Tuttavia, ci sono voci che suggeriscono la possibilità di un’anteprima in estate, specialmente considerando che la certificazione 3C è stata rilasciata molto rapidamente dopo quella dei modelli più costosi.

Nel contesto della serie Galaxy, il Z Flip FE sarà presentato come una versione “Fan Edition”, destinata a un pubblico che cerca prestazioni elevate a un prezzo inferiore. Stando alle informazioni attualmente disponibili, questo dispositivo potrebbe mantenere il medesimo processore dei suoi più costosi gemelli, offrendo così un buon equilibrio tra costo e prestazioni.

Design e caratteristiche attese

Sotto il profilo del design, si prevede che il Galaxy Z Flip FE abbia un display AMOLED pieghevole da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz, che garantirà un’ottima fluidità nelle animazioni e una navigazione agevole. Una delle differenze chiave con il modello superiore sarà il display esterno, che dovrebbe misurare 3.4 pollici, più piccolo rispetto al display principale da 4 pollici del modello Z Flip 7.

Per quanto riguarda il processore, l’FE potrebbe essere dotato del nuovo Exynos 2500, dichiarato durante le prime fasi di sviluppo per la serie Galaxy S25. Tuttavia, questo chip ha avuto dei problemi di produzione e ora sembra destinato al nuovo smartphone pieghevole, il che freme l’interesse per le sue capacità. Questo dispositivo avrà probabilmente 8 o 12GB di RAM e opzioni di storage interno da 128 o 256GB.

Fotocamere e software

Dal punto di vista fotografico, il Galaxy Z Flip FE è atteso con un’ottica principale da 50 MP, accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e da una selfie camera da 10 MP. Queste specifiche si allineano con quelle del modello standard Z Flip 7, suggerendo una continuità nell’offerta fotografica.

Sul fronte software, il dispositivo arriverà con One UI 7 e Android 15, garantendo un’esperienza ottimizzata e cinque aggiornamenti principali dell’OS, prolungando così la durata della vita del dispositivo sul mercato. La strategia di Samsung per il Z Flip FE rimane da chiarire, in particolare riguardo al prezzo rispetto al modello standard che, come riferimento, parte da 1.099 dollari per la versione con 256GB di memoria.

Con una concorrenza in crescita, in particolare dal Motorola Razr, il Galaxy Z Flip FE si posizionerà in un segmento molto attivo e competitivo, puntando a catturare gli utenti che desiderano un dispositivo pieghevole ma a un prezzo più contenuto. La presentazione della nuova versione di Motorola si avvicina, rendendo il futuro del mercato degli smartphone pieghevoli sempre più incerto e affascinante.