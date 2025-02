Le animazioni di Google Messages: tutto quello che devi sapere

Le animazioni denominate "Screen Effects" di Google Messages offrono un modo divertente per arricchire le conversazioni quotidiane. Questa funzionalità, sebbene poco conosciuta, rende le chat più vivaci senza necessità di selezionare manualmente emoji o GIF. Gli effetti si attivano automaticamente quando si digita una frase specifica, con una selezione limitata di opzioni che possono ora finalmente essere esplorate.

Scopriremo insieme quali frasi attivano questi effetti e altre informazioni essenziali. A tal proposito, presenterò anche le mie dieci animazioni preferite.

Cosa sono gli Screen Effects di Google Messages?

Google ha introdotto gli Screen Effects nel 2023, in concomitanza con il raggiungimento di un miliardo di utenti RCS . Questa innovazione è stata ideata per rendere la messaggistica RCS più coinvolgente e competitiva rispetto a servizi come iMessage di Apple. Similmente a quanto avviene per i dispositivi Apple, anche Google Messages anima automaticamente alcune parole, aggiungendo un tocco di personalità alle conversazioni.

Può sembrare strano che una funzione così interessante non sia ampiamente pubblicizzata, tuttavia, nel tempo, si è ampliata con nuovi effetti legati a festività, celebrazioni e persino espressioni quotidiane. Questi effetti non sono selezionabili manualmente, ma si attivano automaticamente se si utilizzano le parole chiave idonee.

Come attivare gli Screen Effects in Google Messages

Utilizzare gli Screen Effects è piuttosto semplice, ma è necessario avere l'RCS attivato per farli funzionare. Questo standard di messaggistica moderno è solitamente già abilitato sui dispositivi più recenti, ma non è raro dover controllare le impostazioni nel caso in cui non si riescano a visualizzare le animazioni. Ecco come procedere: apri Google Messages, fai clic sulla tua immagine del profilo o sul menu a tre punti nell'angolo in alto a destra, seleziona Impostazioni messaggio > Chat RCS, e assicurati che l'opzione "Attiva chat RCS" sia abilitata. Gli effetti dovrebbero funzionare sulla maggior parte dei telefoni Android moderni con l'ultima versione di Google Messages.

Se non vedi le animazioni in corrispondenza di frasi comuni come "ti amo" o "va bene", non preoccuparti; Google ha disabilitato gli effetti per queste espressioni. Non è chiaro se questa scelta sia dovuta alla loro eccessiva diffusione o se gli effetti vogliano rimanere come una simpatica "uovo di Pasqua", ma ora sai il motivo della loro assenza in queste frasi.

Le migliori animazioni di Google Messages

Adesso che hai compreso come funzionano gli effetti, analizziamo alcune delle migliori animazioni disponibili. Ricorda che per attivarle è necessario digitare esattamente la frase corretta; variazioni non funzioneranno.

Una gita al mare: Quando scrivi "andare al mare" vengono attivate delle onde blu e delle palline da spiaggia, un'animazione perfetta per i mesi estivi. Svegliati: Digitando "svegliati", si attiva un'animazione di un'alba, un effetto che potresti usare con maggiore frequenza rispetto ad altre frasi tematiche. Risate: Per ogni scherzo che merita una risata, scrivendo "ahahaha", "lolll" o "lololol" compariranno due uomini tubolari che ridono. Scarsa battuta: Se un amico ha appena raccontato una barzelletta poco riuscita, rispondere con "booo" garantirà un trattamento di pomodoro marcio sul loro schermo. Inverno: Digitando "pupazzo di neve" si ottengono effetti invernali e fiocchi di neve. Sono disponibili anche "neve" e "inverno", ma producono animazioni meno suggestive. Halloween: Scrivere "dolcetto o scherzetto" provoca un fulmine spettrale, seguito dalla comparsa di un gatto nero. Colori autunnali: Per il periodo dell'autunno, puoi utilizzare frasi come "colori autunnali" per attivare animazioni stagionali. Fioritura: Portando un messaggio di gioia a un amico con "primavera" farai apparire un’animazione di fiori e api. Parata di Pride: Anche se il contesto politico attuale è complesso, la frase "parata del pride" genera un'animazione con mani che agitano bandiere della comunità LGBT+. Anno nuovo lunare: "Felice anno nuovo lunare" è tra gli effetti più divertenti, con dragoni che danzano nei messaggi.

Quante animazioni ci sono in Google Messages?

Non è facile stabilire un numero preciso di animazioni disponibili. Google non pubblica una lista ufficiale, e il numero di effetti è in continua evoluzione. Attualmente, risulta che ci siano almeno quaranta frasi che attivano una ventina di effetti. Tieni presente che molte frasi possono attivare la stessa animazione.

Tra le frasi non incluse nella lista preferita ci sono "buon rompimento", "buon compleanno", "felice 4 luglio", e molte altre legate a festività come Pasqua, Hanukkah e Natale.

Hai trovato altre animazioni divertenti? Faccelo sapere!