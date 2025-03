Lavori in corso per MIR 2025: la fiera dedicata all’innovazione nel settore audio e video

La fiera MIR 2025 Multimedia Integration Expo, uno degli eventi più attesi in Italia per le tecnologie audio, video, luci e broadcast, si prepara a fare il suo ingresso nel quartiere fieristico di Rimini dal 23 al 25 marzo. Con oltre 200 marchi presenti, la manifestazione promette di essere un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore.

Un evento di respiro internazionale

La fiera occupa più di 40.000 metri quadrati e presenta una vasta gamma di espositori, spaziando dalle compagnie più famose a piccole aziende emergenti. Gli otto padiglioni dell’evento sono stati concepiti per offrire un’esperienza completa, in cui il visitatore potrà confrontarsi con le ultime novità del settore. L’anticipazione per questo evento è palpabile, in particolare per il suo tema principale: “Il Futuro delle Tecnologie Audiovisive e dell’Intrattenimento”. Qui si esploreranno le innovazioni che stanno cambiando il modo di vivere l’audiovisivo, dalle nuove metodologie di produzione all’impiego di tecnologie all’avanguardia nella fruizione.

Un programma ricco e variegato

MIR 2025 presenta un programma formativo che include oltre 50 eventi tra convegni, masterclass e corsi di formazione. L’apertura avverrà domenica 23 marzo, alle ore 11.30, con il dibattito inaugurale “Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi”, moderato da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A. L’incontro verterà su come le tecnologie avanzate stanno impattando la produzione e la distribuzione dei contenuti sportivi, affrontando anche importanti questioni come la segmentazione del pubblico e le sfide della monetizzazione digitale.

Altri importanti appuntamenti includeranno interventi da parte di esperti e rappresentanti di grandi gruppi come Mediaset, Sky, Rai e Sony, che discuteranno delle strategie di investimento e dell’influenza delle nuove tecnologie sui modelli di consumo.

Innovazioni per la comunicazione aziendale

Una novità per quest’edizione è il Corporate Communication Pavilion, dove i visitatori potranno sperimentare tecnologie innovative per la comunicazione aziendale. Qui si potrà testare un’ampia gamma di soluzioni, dai display LED a sistemi BYOM fino a piattaforme avanzate di videoconferenza. Questo spazio rappresenta un’opportunità unica per le aziende di scoprire strumenti che possono migliorare la loro comunicazione interna ed esterna.

Momenti di coinvolgimento attivo

La sezione Live You Play rimane una delle preferite dai visitatori, offrendo quattro palchi dove testare direttamente tecnologie audio e video. Una nuova area, Sound Power, sarà dedicata a dimostrazioni dal vivo di impianti audio, offrendo agli appassionati la possibilità di sentire e vedere in azione i sistemi più recenti e sofisticati. Le Immersive Rooms offriranno, invece, un viaggio nell’audio tridimensionale, mentre la Live Experience Area svelerà le tecnologie utilizzate per eventi coinvolgenti.

Un’ulteriore novità è la Black Box, un’area dedicata ai professionisti e agli appassionati che desiderano esplorare nuove modalità di interazione tra musica e suono.

Focus sulla musica elettronica

Tornando per la terza edizione, il MIR Club si concentrerà sulla musica elettronica italiana, presentando l’esposizione di console più grande mai realizzata nel paese. Al suo interno, i giovani produttori avranno l’opportunità di presentare le proprie creazioni attraverso il Demolition Panel, una giuria di esperti selezionerà i migliori. Inoltre, si svolgerà la competizione Scratch Village, dove alcuni dei DJ più famosi del paese si sfideranno per dimostrare le loro abilità. La DJ Mag Tech Clinic offrirà consigli pratici ai partecipanti su come ottimizzare i loro strumenti e preparare setup per varie esigenze.

Molti volti noti del panorama musicale, tra cui Albertino, Big Fish, e Giacomo Maiolini, parteciperanno all’evento, rendendo la fiera un punto di incontro imperdibile per gli amanti della musica elettronica.

Il panel di formazione continuerà con masterclass per tecnici delle luci e professionisti delle produzioni dal vivo, offrendo un’importante opportunità di apprendimento e crescita nel settore.