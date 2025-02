Lava presenta il Prowatch X: smartwatch con schermo AMOLED e batteria a lunga durata

Lava, nota azienda nel settore della tecnologia, ha recentemente svelato il nuovo Prowatch X, il quarto membro della sua linea di smartwatch. Questo dispositivo si aggiunge ai già noti Prowatch ZN, Prowatch VN e Prowatch V1. Con un design accattivante e funzionalità avanzate, il Prowatch X si propone di attrarre sportivi e appassionati di tecnologia in cerca di un orologio intelligente versatile e performante.

Caratteristiche tecniche e design del Prowatch X

Il Lava Prowatch X è realizzato con un telaio in lega di alluminio dal trattamento sabbiato e ossidato, conferendogli un aspetto elegante e robusto. La smartwatch è dotata di un display AMOLED circolare da 1,43 pollici, che rimane sempre attivo, e protegge il suo schermo con Gorilla Glass 3. La risoluzione di 466x466 pixel e la luminosità di 500 nits rendono il display particolarmente vivace e leggibile anche in condizioni di forte illuminazione.

Sotto il cofano, il Prowatch X è alimentato dal chipset Actions ATS3085C, capace di supportare oltre 100 modalità sportive. Questo smartwatch non si ferma alle sole attività fisiche, infatti, è dotato di funzioni avanzate di monitoraggio, come il tracking del sonno, il calcolo del VO2 Max, la variabilità della frequenza cardiaca e la rilevazione dell'ossigeno nel sangue, sia in modalità manuale che automatica. Tra le novità più interessanti c'è la funzione Body Energy Monitoring, che offre un’analisi in tempo reale delle riserve energetiche attraverso il monitoraggio di parametri come la qualità del sonno, i livelli di stress e l'attività quotidiana.

Funzionalità innovative e sport

Ulteriori punti di forza del Lava Prowatch X includono un GPS integrato, un sensore per il rilevamento dei suoni ambientali e la possibilità di effettuare chiamate su Bluetooth. È interessante notare anche le funzionalità specificamente dedicate alla salute femminile, che conferiscono al dispositivo un vantaggio competitivo sul mercato.

La certificazione IP68 assicura che il Prowatch X possa resistere a polvere e immersioni in acqua, rendendolo ideale per l'uso durante il nuoto e altre attività all'aperto.

Autonomia e disponibilità del Prowatch X

Il Prowatch X è alimentato da una batteria da 300 mAh, pubblicizzata per garantire un’autonomia fino a 10 giorni con un uso normale. Inoltre, il dispositivo supporta Bluetooth 5.3, assicurando una connessione rapida e stabile con dispositivi Android e iOS.

Il prezzo di lancio per il Lava Prowatch X è fissato a INR 4.499, equivalente a circa 52 dollari o 50 euro, e gli acquirenti possono contare su una garanzia di due anni. Sono disponibili tre diverse opzioni di cinturino: silicone, nylon e metallo, permettendo così agli utenti di personalizzare il proprio orologio in base al proprio stile.

Il Prowatch X è già disponibile per il pre-order in India attraverso Flipkart fino al 18 febbraio, con vendite ufficiali che avranno inizio il 21 febbraio. Con tutte queste caratteristiche, sembra proprio che Lava abbia creato un prodotto che promette di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.