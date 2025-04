L’aumento delle tariffe preoccupa gli acquirenti: l’impatto sui prezzi degli elettronici è inevitabile

Le recenti misure tariffarie annunciate dal presidente Donald Trump hanno scatenato timori diffusi su possibili guerre commerciali e l’innalzamento dei costi di quasi tutti gli articoli d’importazione, compresi i prodotti Apple. Eventuali rincari potrebbero influenzare in modo significativo il mercato degli smartphone e dei computer, già caratterizzato da un incremento annuale dei prezzi.

Nuove tariffe sui prodotti d’importazione

Il 2 aprile, Trump ha rivelato un aumento del 10% delle tariffe su tutti i prodotti importati e ha introdotto “tariffe reciproche” su beni provenienti da oltre 180 paesi, un provvedimento che ha definito “Giorno della Liberazione”. Da tempo il presidente sostiene che le tariffe possano ridurre il disavanzo commerciale e generare entrate per compensare le riduzioni fiscali. Tuttavia, diversi economisti avvertono che tali misure potrebbero portare a un aumento dei prezzi e a un possibile danno per l’economia statunitense. Da quando sono state annunciate, i titoli azionari sono precipitato, segnale di una reazione negativa dei mercati.

Particolare attenzione è stata data alla Cina, già soggetta a tariffe sotto la prima amministrazione Trump. Con questi nuovi provvedimenti, i costi dei beni provenienti dalla Cina potrebbero aumentare ulteriormente, facendosi sentire anche sui consumatori. In risposta, Pechino ha anche implementato tariffe sui prodotti americani, incluso carbone, petrolio e prodotti alimentari come pollo e manzo.

L’impatto sulle tariffe per prodotti Apple

Le tariffe sui beni provenienti dalla Cina si tradurranno quasi certamente in un aumento dei prezzi per i consumatori. Questo potrebbe riguardare molteplici dispositivi tecnologici come smartphone, tablet, laptop e elettrodomestici. Se i produttori decidessero di trasferire ai clienti l’intero costo delle nuove tariffe cinesi, il prezzo di un iPhone 16 base, attualmente venduto a 599 dollari, potrebbe schizzare a 922 dollari. Al tempo stesso, un MacBook Air, il cui prezzo inizia da 1.199 dollari su Amazon, potrebbe costare fino a 1.846 dollari.

Tuttavia, le aziende potrebbero decidere di non trasferire completamente le tariffe ai consumatori, cercando di mantenere competitivi i propri prezzi. Recentemente, Apple ha annunciato una riduzione di 100 dollari su un nuovo modello di MacBook Air, quasi immediatamente dopo l’entrata in vigore delle nuove tariffe. In un tentativo di ottenere un’esenzione, Apple ha comunicato a febbraio un investimento di oltre 500 miliardi di dollari per espandere la propria produzione negli Stati Uniti.

Prepararsi agli acquisti: vale la pena acquistare ora?

Chiunque fosse già intenzionato ad acquistare un nuovo iPhone, una console di gioco, un MacBook o altri dispositivi tecnologici potrebbe considerare di procedere con l’acquisto per evitare future aumenti di prezzo. Tuttavia, se l’acquisto viene pianificato tramite strumenti di pagamento rateali o carta di credito, si consiglia di essere pronti a coprire i costi per evitare l’accumulo di interessi. Gli attuali tassi di interesse su carte di credito superano il 20%, il che può intaccare rapidamente i risparmi ottenuti da un acquisto anticipato.

Secondo diversi esperti, la decisione di effettuare un acquisto dipende dalla necessità immediata e dalla disponibilità a tollerare un possibile piccolo aumento di prezzo. Un’alternativa per risparmiare potrebbe essere quella di considerare i modelli dell’anno precedente anziché le ultime novità, facendo attenzione a non farsi prendere dall’ansia di dover necessariamente acquistare un nuovo smartphone.

Le dinamiche di mercato suggeriscono che la tecnologia tende a diventare meno costosa con il tempo, mentre le prestazioni tendono a migliorare. Pertanto, se non si ha l’intenzione di aggiornare il proprio dispositivo a breve termine, non c’è bisogno di affrettarsi per l’acquisto.