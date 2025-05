L’attesa per il Pixel 10 e Pixel 10 Pro: ecco cosa aspettarsi nell’anno del decimo anniversario

La grande novità di quest’anno in casa Google è il lancio della nuova gamma Pixel 10, che celebra il decimo anniversario del marchio. L’attenzione è tutta sui nuovi modelli, il Pixel 10 e il Pixel 10 Pro, entrambi equipaggiati con il chipset Tensor G5, il primo processore completamente sviluppato internamente da Google. Con l’avvicinarsi dell’uscita prevista ad agosto 2025, le aspettative sono alle stelle. Stando alle indiscrezioni, il modello standard avrà caratteristiche che potrebbero avvicinarlo al Pro, come una nuova camera teleobiettivo.

Design e dimensioni

Il design dei nuovi Pixel si mantiene su linee familiari, con il riconoscibile layout della barra delle fotocamere e angoli arrotondati. Le informazioni trapelate indicano che non ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto ai precedenti modelli, se non alcune rifiniture nei dettagli dell’area della fotocamera. Entrambi i dispositivi dovrebbero misurare attorno ai 152.8 x 72 x 8.6 mm, ma è probabile che il Pro risulti leggermente più spesso a causa del sistema fotografico avanzato.

La struttura in vetro e alluminio di alta qualità, protetta da Gorilla Glass Victus 2, è attesa su entrambi i modelli. Inoltre, entrambi dovrebbero garantire resistenza alla polvere e all’acqua secondo lo standard IP68, benché non si prevedano innovazioni estreme come quelle dei recenti modelli IP69 di competitor. Anche il layout dei pulsanti e la porta di ricarica USB-C in basso dovrebbero rimanere invariati. Per quanto riguarda le colorazioni, il Pixel 10 offrirà tonalità vivaci, mentre il Pixel 10 Pro puntarà su sfumature più classiche come nero, bianco e grigio, con una confezione semplificata che includerà il cavo USB-C e un attrezzo per la SIM, ma non il caricatore.

Differenze del display

Entrambi i telefoni sfoggeranno schermi OLED da 6.3 pollici con frequenze di aggiornamento dinamiche da 1 a 120 Hz, sulla scia dei modelli dell’anno scorso. È probabile che il Pixel 10 Pro mantenga una risoluzione superiore , rispetto al Pixel 10 , oltre a una luminosità massima che potrebbe superare i 3.000 nit, per facilitare la visione all’aperto. Le cornici saranno sottili su entrambi i modelli, con la possibilità che il Pro presenti cornici leggermente più sottili.

Possibili aggiornamenti ai sensori di impronte digitali ultrasonici sono attesi per entrambi, promettendo prestazioni più veloci e precise. La funzione di riconoscimento facciale potrebbe essere inclusa come metodo secondario di sblocco, pur mantenendo un livello di sicurezza inferiore rispetto alla scansione delle impronte digitali.

Prestazioni e software

Una significativa evoluzione è rappresentata dal nuovo chipset Tensor G5, completamente sviluppato da Google e prodotto da TSMC. Questo rappresenta un cambio di passo rispetto ai precedenti processori Tensor, che si basavano su design Exynos modificati da Samsung. Con la transizione dal processo a 4nm di Samsung al nodo avanzato a 3nm di TSMC, il Tensor G5 promette miglioramenti sia nelle prestazioni sia nell’efficienza energetica.

Il Pixel 10 è atteso con 12GB di RAM LPDDR5X, mentre il Pixel 10 Pro beneficerà di 16GB, permettendo una maggiore stabilità nelle prestazioni nel lungo termine. Quest’anno, l’ottimizzazione della GPU attraverso un’architettura progettata da Imagination Technologies dovrebbe garantire miglioramenti notevoli nella resa grafica e nelle prestazioni di gioco. Entrambi i dispositivi saranno lanciati con Android 16 e Google ha promesso aggiornamenti software fino a 7 anni, un aspetto molto interessante per gli utenti che puntano a un utilizzo prolungato nel tempo.

Fotocamera: un nuovo teleobiettivo per il modello base

Il comparto fotografico dei Pixel è storicamente uno dei punti forti della gamma. Quest’anno, il Pixel 10 dovrebbe presentare un teleobiettivo, sebbene le specifiche della fotocamera possano differire, utilizzando sensori più piccoli e meno costosi rispetto al Pro. La fotocamera principale del Pixel 10 Pro avrà la capacità di catturare immagini più nitide e luminose grazie a un sensore di maggiori dimensioni. Le performance in condizioni di luce ridotta sono attese come superiori rispetto al modello standard.

Una funzione interessante è la possibilità di vedere il Video Boost anche sul Pixel 10, offrendo a questo modello base una versatilità prima riservata ai modelli di fascia alta.

Autonomia della batteria e ricarica

Entrambi i modelli dovrebbero presentare batterie durevoli, rispettivamente da 4.700 mAh per il Pixel 10 e 4.900 mAh per il Pixel 10 Pro, con una potenza di ricarica attesa fino a 45W per il Pro contro i 30W del modello base. Anche la ricarica wireless dovrebbe mantenersi su valori simili, ma la velocità potrebbe variare nel Pro. Entrambi i dispositivi sono progettati per durare un’intera giornata con un utilizzo moderato, coprendo le esigenze quotidiane degli utenti.

Specifiche comparative

Un rapido sguardo alle specifiche attese mette in evidenza le differenze tra il Pixel 10 e il Pixel 10 Pro, facilitando la scelta per gli utenti. La presenza del teleobiettivo potrebbe rappresentare un fattore decisivo per molti, offrendo una flessibilità a un prezzo inferiore rispetto alle versioni precedenti della gamma. In attesa del lancio, l’interesse per le funzionalità come Pixel Sense, progettate per migliorare l’interazione con l’assistente Google, continua a crescere.