L’attesa per il nuovo AirTag di Apple: anticipazioni su caratteristiche e lancio

Negli ultimi tempi, Apple ha arricchito la propria offerta presentando il nuovo iPhone 16e, diversi modelli di iPad e Mac, oltre a una serie di accessori. Con tutto questo in cantiere, gli appassionati si chiedono quale sarà il prossimo prodotto a essere svelato. Secondo le indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un nuovo AirTag di seconda generazione, che potrebbe essere lanciato a breve.

Nuove voci sul lancio dell’AirTag 2

Secondo le informazioni diffuse lo scorso anno, Mark Gurman di Bloomberg aveva anticipato che un aggiornamento dell’AirTag sarebbe stato presentato intorno alla metà del 2025. Più recentemente, un informatore noto con il nome di Kosutami ha rivelato che la società di Cupertino prevede di far debuttare questo nuovo dispositivo nei mesi di maggio o giugno di quest’anno. Queste tempistiche indicano che l’uscita dell’AirTag 2 è imminente, aumentando l’attesa tra i consumatori e gli appassionati della tecnologia.

Le novità attese per l’AirTag di seconda generazione

Le voci su questo aggiornamento segnalano tre migliorie significative per il nuovo AirTag. Prima di tutto, si parla di un chip Ultra Wideband di seconda generazione che promette di estendere il raggio d’azione fino a tre volte quello dell’attuale modello. Questo chip ha debuttato sull’iPhone 15 e sull’Apple Watch Ultra 2, ed è dotato di una funzionalità chiamata Precision Finding for People, utile per localizzare amici in luoghi affollati, con una portata di 60 metri.

In secondo luogo, il nuovo AirTag dovrebbe avere un altoparlante integrato più difficile da rimuovere o manomettere. Questa mossa potrebbe essere vista come una misura di sicurezza anti-stalking, rispondendo così a preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza degli utenti.

Infine, sono attese anche migliorie nell’integrazione con il nuovo Apple Vision Pro, che riguardano come i dispositivi interagiscono tra loro nell’ecosistema Apple, promettendo un’esperienza utente più fluida.

Design e prezzo dell’AirTag di seconda generazione

Per quanto riguarda il design, si prevede che non ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto al modello attuale. L’AirTag originale è stato lanciato nel corso di un evento Apple nell’aprile del 2021 e ha conquistato il mercato grazie alla sua funzionalità di localizzazione pratica e intuitiva. Negli Stati Uniti, il prezzo di un singolo AirTag è fissato a 29 dollari, mentre il set di quattro unità è disponibile a 99 dollari.

Con l’imminente arrivo dell’AirTag 2, gli utenti di prodotti Apple si preparano a scoprire le nuove funzionalità pensate per migliorare ulteriormente l’esperienza di tracciamento degli oggetti. Mentre si attende la sua presentazione ufficiale, l’interesse per questo dispositivo rimane alto, rafforzando la fiducia nel continuo impegno di Apple nell’innovazione delle sue tecnologie.

