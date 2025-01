Lasko Ellipse CT18950: La pompa di calore ideale per piccoli spazi

Scoprire il riscaldamento perfetto per ambienti ristretti è fondamentale, soprattutto nei periodi invernali. Tra le opzioni disponibili, il Lasko Ellipse CT18950 si distingue come un'ottima scelta per piccoli ambienti domestici. Questo riscaldatore a torre, con le sue caratteristiche che combinano prestazioni, sicurezza e facilità d'uso, è progettato per ottenere il massimo comfort anche negli spazi più compatti.

Caratteristiche tecniche del Lasko Ellipse CT18950

Il Lasko Ellipse CT18950 ha una potenza di 1500 watt e una lunghezza del cavo di alimentazione di 72 pollici, il che lo rende versatile per diverse disposizioni degli arredi. Con dimensioni di 18.2 x 7 x 7 pollici e un peso di 4.1 libbre, è progettato per essere facilmente trasportabile. La potenza del riscaldatore è regolabile su tre livelli: basso , medio e alto , con un'opzione Eco per il risparmio energetico. Inoltre, è coperto da una garanzia di un anno, offrendo tranquillità al consumatore.

Design e praticità d’uso

Il design del Lasko Ellipse si distingue per la sua struttura slanciata e leggera, nonché per la presenza di un manico integrato che facilita il movimento. La parte superiore del dispositivo è dotata di controlli touch sensibili, e un display a LED fornisce informazioni chiare riguardo alle impostazioni attuali. La funzionalità di oscillazione, che varia fino a 120 gradi, garantisce una distribuzione uniforme del calore nell'ambiente, contrariamente ad altri modelli esaminati che offrono un angolo di rotazione più limitato.

In termini di sicurezza, il Lasko Ellipse è dotato di protezioni da surriscaldamento e ribaltamento, offrendo una tranquillità extra, soprattutto in case con bambini. La struttura è realizzata con materiali che evitano scottature, mentre la funzione di blocco per i bambini impedisce modifiche accidentali delle impostazioni.

Prestazioni nel riscaldamento

Nella prova condotta in un ufficio di circa 100 piedi quadrati, il Lasko Ellipse ha dimostrato di essere incredibilmente efficace. In meno di 10 minuti, il dispositivo è riuscito ad alzare la temperatura di quattro gradi, garantendo un calore immediato. Spostandosi in una camera da letto di 200 piedi quadrati, dedicata all’utilizzo durante un'ondata di freddo in Colorado, il riscaldatore ha innalzato la temperatura da 60,6 a 67 gradi in un'ora, dimostrando performance elevate anche in spazi più ampi.

Nel soggiorno, un ambiente di circa 500 piedi quadrati, il Lasko Ellipse ha mostrato capacità simili, riuscendo a mantenere una temperatura stabile in condizioni di freddo estremo. L'oscillazione ha contribuito a distribuire il calore in modo più uniforme, raggiungendo angoli che avrebbero altrimenti potuto rimanere freddi.

Consumi energetici e livelli di rumore

Durante il funzionamento, il Lasko Ellipse ha mediamente assorbito 1355 watt, un valore allineato con altri riscaldatori di pari dimensioni. Questo comporta una significativa domanda di energia elettrica, un fattore da considerare per chi vuole risparmiare. In termini di rumorosità, il Lasko è stato registrato con un livello medio di decibel attorno ai 48, leggermente superiore a quanto dichiarato. Tuttavia, operando in modalità silenziosa, è possibile utilizzarlo anche in ambienti di lavoro senza problemi.

Conclusione sul riscaldatore Lasko Ellipse CT18950

Il Lasko Ellipse CT18950 è senza dubbio un'ottima scelta per chi ha necessità di riscaldare piccoli e medi spazi. Sebbene possa non essere adatto a ambienti più ampi di 500 piedi quadrati, è in grado di offrire calore sufficiente in condizioni difficili. Grazie alla sua ampia oscillazione e al cavo di alimentazione lungo, risulta particolarmente pratico e funzionale. Un dispositivo affidabile, che si distingue per facilità d'uso e prestazioni costanti, rendendolo una valida opzione per chi cerca un riscaldatore efficiente per le proprie esigenze quotidiane.