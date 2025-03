L’ascesa di NVIDIA nell’era dell’Intelligenza Artificiale: una prospettiva su Intel

Nel contesto attuale della tecnologia, l’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente le dinamiche di mercato, con NVIDIA che emerge come leader indiscusso. Durante il GTC 2025, Pat Gelsinger, ex CEO di Intel, ha condiviso analisi sorprendenti sulla deviazione di Intel dalla sua storica posizione predominante. Mentre NVIDIA ha puntato sull’architettura delle GPU, Intel ha affrontato sfide significative nelle sue strategie di sviluppo.

Il dominio passato di Intel e la scelta della diversificazione

Negli anni passati, Intel controllava quasi interamente il settore dei processori, dominando il mercato con la sua architettura x86, considerata lo standard per qualsiasi operazione di calcolo. In quel periodo di apparente invincibilità, Intel decise di espandere i propri orizzonti, investendo nel progetto Larrabee, pensato per integrare le capacità della CPU con grafica avanzata. Durante il GTC 2025, Gelsinger ha sottolineato che se Intel avesse proseguito con Larrabee, la storia del computing sarebbe potuta essere diversa.

L’approccio ambizioso di Larrabee mirava a un’incredibile versatilità e programmabilità, ma alla fine questa scelta si rivelò un rischio eccessivo. Abbandonando i componenti specialistici delle GPU tradizionali, Intel comprometteva le proprie prestazioni grafiche, offrendo soluzioni inferiori rispetto a quelle di AMD e NVIDIA, che invece continuavano a rafforzare le loro specializzazioni.

La visione strategica di NVIDIA e la sua fortuna

Quello che Gelsinger descrive come la fortuna di Jensen Huang è in effetti il risultato di decisioni strategiche ben coordinate, che hanno mantenuto NVIDIA focalizzata sull’ottimizzazione delle sue architetture GPU. Huang ha sempre perseguito l’idea di garantire che le GPU fossero progettate specificamente per i carichi di lavoro grafici, slegandosi dall’approccio generico delle CPU.

Il CEO di NVIDIA ha riconosciuto che la sua azienda ha trovato un vantaggio significativo proprio nelle esigenze emergenti del settore dell’AI, dove l’architettura delle GPU si è dimostrata perfettamente adatta. La combinazione di una visione lungimirante e di capacità di esecuzione ha consentito a NVIDIA di consolidare la propria posizione e diventare una delle aziende più preziose a livello mondiale.

Il fallimento di Larrabee e il ridimensionamento di Intel

Il progetto Larrabee, lanciato nel 2009, non ha avuto il successo sperato, portando Intel a ristrutturare la propria offerta con Xeon Phi, orientato al calcolo ad alte prestazioni. Nonostante gli sforzi, questa transizione ha messo in evidenza i limiti di un’architettura che, sebbene promettente, non riusciva a adattarsi bene alle esigenze di grafica e AI. In parallelo, NVIDIA ha lanciato CUDA, un framework che ha reso le sue GPU sempre più eclettiche e capaci di gestire carichi di lavoro generali.

La resistente aderenza di Intel all’architettura x86 ha prodotto risultati deludenti, con una serie di prodotti che non sono mai riusciti a ottenere un miglior posizionamento nel mercato. Dopo la delusione di Xeon Phi “Knights Mill”, l’azienda ha abbandonato il progetto, spostando il proprio focus verso soluzioni più specifiche per data center e ASIC per l’intelligenza artificiale.

Le nuove sfide per Intel nel settore delle GPU

Recentemente, Intel ha tentato di adattare il proprio design GPU a requisiti più convenzionali per l’AI, ma i risultati non hanno soddisfatto le aspettative. Questo sforzo culminò nella cancellazione del progetto Falcon Shores per i data center. Attualmente, l’azienda sta puntando tutto su Jaguar Shores, la sua nuova generazione di acceleratori, ma il suo lancio non è previsto prima del prossimo anno.

La storia tra Intel e NVIDIA evidenzia l’importanza delle scelte architetturali nel lungo periodo. Mentre Intel cercava di adattare una vecchia architettura a nuovi scenari, NVIDIA costruiva soluzioni specifiche per soddisfare le richieste del mercato attuale. Questo scostamento di strategie ha portato a un imprevisto ribaltamento delle posizioni nel settore tecnologico, con Intel ora in una posizione di rincorsa, mentre NVIDIA, un tempo considerata un outsider, detta le regole nel panorama del computing mondiale.