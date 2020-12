Secondo l’annuncio degli stessi produttori e sviluppatori, il nuovo LarkBook CHUWI è disponibile al preordine dallo scorso 8 di dicembre.

LarkBook CHUWI è un notebook che fa delle dimensioni, della leggerezza e della trasportabilità i suoi principali punti di forza. Sotto questo punto di vista infatti, si parla di appena un chilo di peso e di uno spessore pari a 11,9 millimetri: caratteristiche che rendono il dispositivo estremamente adatto per chi viaggia spesso e ha bisogno di un computer facile da trasportare.

Ovviamente però, CHUWI intende fornire ai suoi clienti anche una componentistica in linea con le loro esigenze. Sotto questo punto di vista, si parla di uno schermo IPS da 13,3 pollici, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione su disco. Il processore prestante, pur mantenendo consumi piuttosto bassi, completa una configurazione adatta sia all’intrattenimento che al lavoro.

L’azienda, fondata nel 2004, è una realtà in continua crescita. La stessa, ad oggi, può vantare una distribuzione di filiali che coinvolge varie aree del mondo, in Asia così come in Africa, passando per l’Europa e gli Stati Uniti.

Specifiche tecniche di LarkBook CHUWI

Il principale materiale con cui è realizzato questo laptop è una particolare lega di alluminio e magnesio. Ciò consente, a parità di componenti al LarkBook CHUWI di pesare circa la metà rispetto ai notebook della stessa fascia di mercato. Agli ottimi materiali costruttivi si abbina uno spessore estremamente contenuto che rende questo computer particolarmente apprezzato per la sua praticità.

Ideale per chi vuole fruire di un vero e proprio “ufficio mobile”, il prodotto targato CHUWI offre un display IPS da 13,3 pollici, con risoluzione da 1920 x 1080 pixel. Di fatto, che si tratti di video, immagini o testo, la percezione visiva è ottimale, anche grazie alla cornice stretta che racchiude lo schermo.

A rendere ancora più duttile il dispositivo, vi sono quattro altoparlanti capaci di supportare tutti gli effetti sonori stereo DTS, rendendo adatto LarkBook, per esempio, anche alla riproduzione di film o contenuti multimediali. La scheda grafica UHD 600, regge senza problemi eventuali processi in alta definizione. Il processore a basso consumo è un Intel Gemini Lake Refresh N4120 quad-core capace di raggiungere i 2,4 GHz pur mantenendo un consumo incredibilmente basso a livello energetico.

Lancio sul mercato e prezzo

LarkBook CHUWI è stato recentemente reso disponibile per il pre-order sul sito del produttore con un’offerta di lancio alquanto interessante. Attraverso il sito ufficiale del prodotto infatti, è possibile inserire la propria mail e ottenere un buono sconto da 50 dollari. Grazie a questo, è possibile acquistare il prodotto solamente a 379 dollari (circa 312 euro). Visto che non si sa per quanto tempo sarà disponibile quest’offerta di lancio, se siete interessati all’acquisto di LarkBook CHUWI il nostro consiglio è quello di iscriversi appena possibile per ottenere il coupon.