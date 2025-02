Lara Croft ritorna: "Guardian of Light" disponibile su iOS e Android dal 27 febbraio

Feral Interactive, lo sviluppatore noto per la conversione di titoli videoludici su differenti piattaforme, ha svelato una novità attesa da molti appassionati: a partire dal 27 febbraio, "Lara Croft and the Guardian of Light" sarà disponibile sui dispositivi mobili iOS e Android. Questo annuncio segna il ritorno di un titolo emblematico, lanciato per la prima volta nel 2010. L’arrivo di questo gioco su smartphone e tablet offre ai fan di Lara Croft una nuova occasione per immergersi nelle sue avventure, dopo il recente debutto su Nintendo Switch.

Un'avventura nel cuore della giungla

Nel nuovo capitolo, i giocatori si troveranno a esplorare le fittissime giungle dell'America Centrale, con l'obiettivo di fermare i malefici piani di Xolotl, la divinità della morte e della sventura. Con l'intento di impedire che il mondo cada in un'oscurità eterna tramite l'uso dello Specchio Fumoso, l'eroina poligonale si prepara per una nuova sfida. Questo viaggio alla scoperta di ambientazioni mozzafiato promette una combinazione di combattimenti intensi, enigmi da risolvere e ostacoli da superare.

L'ambientazione gioca un ruolo cruciale nei giochi della saga di Lara Croft, ed è proprio qui che Feral Interactive si distingue. Le giungle lussureggianti, ricche di dettagli, e i temibili nemici da affrontare rendono ogni partita un'esperienza coinvolgente. A differenza delle edizioni precedenti, la versione mobile è stata progettata per sfruttare i comandi tattili, facilitando l'interazione diretta con gli elementi del gioco. Saranno anche disponibili le opzioni per chi preferisce utilizzare un gamepad.

Modalità di gioco e multiplayer

Una delle caratteristiche principali di "Lara Croft and the Guardian of Light" è la sua modalità multiplayer, che consente a due giocatori di collaborare online. Questa funzionalità permette di condividere l'avventura e risolvere enigmi insieme, rendendo l'esperienza ludica ancora più divertente. I giocatori possono unire le forze per affrontare le sfide presentate dal gioco, dando vita a momenti di cooperazione strategica e azione frenetica.

L'interfaccia e i controlli sono stati adattati con cura per garantire una fruizione ottimale su schermi touchscreen. Eppure, la sensazione di controllo rimane centrale, permettendo ai giocatori di spingersi oltre i limiti imposti dal classico gameplay. Che si tratti di condurre Lara in battaglia o risolvere complessi enigmi ambientali, i comandi sono progettati per rendere il controllo fluido e intuitivo.

Dettagli sul lancio e requisiti

Attualmente, Feral Interactive ha condiviso un breve video di presentazione del gioco, che anticipa alcune delle potenzialità grafiche della versione mobile. Sebbene il titolo originale risalga a più di un decennio fa, ci si aspetta un significativo miglioramento estetico per il porting mobile, senza compromettere l'essenza che ha reso celebre il titolo.

Per chi desidera unirsi all'avventura, i preordini sono già aperti, con un prezzo fissato a 7,99 euro per entrambe le piattaforme. I requisiti per i dispositivi iOS includono iOS 12 o versioni superiori, con uno spazio di archiviazione necessario di circa 3,7 GB. È importante notare che il gioco sarà disponibile in diverse lingue, incluso l'italiano, e non è consigliato ai minori di 12 anni, rendendolo adatto a un pubblico ampio, ma seguendo le normative sui contenuti videoludici.