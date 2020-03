Laptop Mac, Apple: nuova tastiera a forbice in arrivo entro giugno

Secondo un rapporto dell’analista Apple, Ming-Chi Kuo la casa di Cupertino si sta impegnando per presentare laptop con un nuovo design della tastiera basato su interruttori a forbice. L’affidabile Ming-Chi Kuo si aspetta che Apple fornisca nuovi MacBook Air e nuovi modelli di MacBook Pro nel secondo trimestre dell’anno.

Il nuovo Macbook Pro 16 pollici era arrivato a fine 2019 scalzando il modello da 15 pollici e affiancandosi alla versione da 13 pollici, con una nuova tastiera che ha risolto tutti i problemi sperimentati dalla precedente versione.

Apple: nuova tastiera a forbice per i laptop

Radicalmente progettata da zero per garantire una maggiore durata e affidabilità dei singoli tasti, Apple ha introdotto l’anno scorso la nuova tastiera a forbice.

Secondo le precedenti informazioni fornite da Kuo, il MacBook Pro 2020 avrebbe ottenuto il nuovo design con interruttore a forbice nella prima metà dell’anno e l’Air avrebbe seguito alcuni mesi dopo.

Ora, l’analista ha aggiornato il report indicando che MacBook Air e MacBook Pro riceveranno aggiornamenti entro l’estate.

Si dice che MacBook Pro da 14 pollici sia solo uno dei prodotti con mini-LED che Apple rilascerà nel 2020, di cui vi abbiamo già parlato. Gli altri includono un iPad Pro da 12,9 pollici, un iMac Pro da 27 pollici, un MacBook Pro, un iPad da 10,2 pollici e un iPad mini.

Normalmente questi laptop sarebbero stati presentati durante l’Apple WWDC, (Worldwide Developers Conference), un convegno che si tiene ogni anno in cui l’azienda di Cupertino mostra agli sviluppatori nuovi prodotti e nuove tecnologie.

Tuttavia, quest’anno a causa del coronavirus il destino del WWDC è in bilico e pensiamo che l’appuntamento possa essere annullato a causa della pandemia.

Al momento, quindi, non è chiaro quale sia il piano di presentazione e di rilascio per questi laptop, ma sappiamo che arriveranno nel mercato con la nuova tastiera Apple.

Fonte 9to5mac.com