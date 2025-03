L’app Wallet di Apple consente l’inserimento di patenti e carte d’identità in vari stati USA

L’inserimento della patente di guida o della carta d’identità nello smartphone tramite l’app Wallet di Apple offre agli utenti un metodo pratico e senza contatto per dimostrare la loro identità e età. Questa funzione, attualmente disponibile solo in alcune giurisdizioni statunitensi e in Porto Rico, è stata annunciata da Apple nel settembre 2021, ma il suo lancio è avvenuto con notevole lentezza. Sono infatti passati tre anni e mezzo dall’annuncio iniziale e ancora solo una ristretta selezione di stati offre questo servizio.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Stati che supportano la funzione

Fino ad oggi, solo nove stati e Porto Rico hanno abbracciato questa possibilità, consentendo ai residenti di digitalizzare la loro patente di guida o la carta d’identità statale. Questa implementazione è fondamentale per molti cittadini, specialmente per coloro che viaggiano frequentemente o che desiderano una soluzione più moderna ai metodi tradizionali di identificazione. Attualmente, i cittadini degli stati elencati possono approfittare di questa funzionalità, rendendo più semplice l’accesso a servizi e aree riservate. Anche Porto Rico è incluso fra i luoghi che supportano questa iniziativa, ampliando così la portata del servizio.

Stati futuri

Apple ha comunicato che diversi stati hanno firmato accordi per adottare in futuro questa funzionalità. Fra questi troviamo Montana, West Virginia, Connecticut, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Utah, e Illinois. L’inclusione di queste giurisdizioni segna un passo avanti nell’accettazione della tecnologia digitale da parte delle amministrazioni locali. La transizione verso l’utilizzo di documenti digitali rappresenta un’evoluzione significativa nella vita quotidiana dei cittadini, creando un ambiente più fluido e accessibile.

In aggiunta, Apple ha annunciato che la funzione sarà compatibile con il “My Number Card” del Giappone, disponibile a partire dalla versione beta di iOS 18.4, prevista per il rilascio all’inizio di aprile. Questo passaggio potrebbe indicare una sempre crescente tendenza globale verso l’integrazione di sistemi di identificazione digitale, rendendo la verifica dell’identità ancora più accessibile.

Aeroporti e utilizzo dell’app Wallet

La funzione per l’app Wallet di Apple è già utilizzabile in vari aeroporti degli Stati Uniti. I punti di controllo TSA abilitati si trovano negli aeroporti principali, tra cui il Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, il Ronald Reagan Washington National Airport e il Denver International Airport, solo per citarne alcuni. Questo sviluppo ha reso la vita dei viaggiatori più semplice, consentendo loro di dimostrare la propria identità senza dover estrarre documenti fisici.

Per i viaggiatori, è fondamentale fare riferimento alla segnaletica ai punti di controllo TSA per verificare la disponibilità di questa funzione. Inoltre, il sito web della TSA fornisce dettagli ulteriori sull’argomento, rendendo facile per i passeggeri informarsi. Allo stesso modo, le identificazioni digitali dell’Apple Wallet possono essere utilizzate anche per comprovare età o identità in determinate attività commerciali e locali negli Stati Uniti, anche se attualmente non esiste un elenco ufficiale dei luoghi dove questa opzione è disponibile.

La digitalizzazione del documento d’identità rappresenta una svolta sia per i cittadini che per le autorità, le quali beneficeranno di una gestione più snella e organizzata delle identificazioni necessarie per accedere a servizi e strutture pubbliche.