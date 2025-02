L'andamento del mercato europeo degli smartphone nel 2024: crescita dopo anni di flessione

Nel corso del 2024, il mercato degli smartphone in Europa ha mostrato segnali di ripresa, riportando un incremento dopo un lungo periodo di cali. Secondo i dati del team di ricerca di Canalys, ora parte di Omdia, il settore ha finalmente invertito la rotta, registrando una crescita sostenuta. Questo articolo approfondirà i dettagli della situazione del mercato degli smartphone in Europa, con particolare attenzione alle principali aziende e alle tendenze emergenti, fornendo uno sguardo anche alle previsioni per il 2025.

Crescita nel mercato europeo degli smartphone

L'analisi condotta da Canalys ha evidenziato un aumento significativo delle vendite di smartphone di fascia alta nel 2024. Runar Bjørhovde, analista di Canalys, ha sottolineato che, per la prima volta, oltre 41 milioni di smartphone di fascia premium, con un prezzo superiore a 800 dollari, sono stati venduti nel corso dell'anno. Due colossi del settore, Apple e Samsung, hanno guidato questa crescita, con Apple che ha beneficiato dell'accoglienza ricevuta dai nuovi iPhone 16. Tuttavia, il colosso di Cupertino ha dovuto fronteggiare alcune sfide, tra cui l'uscita dal mercato degli iPhone 13 e 14, dovuta all'entrata in vigore della nuova normativa europea riguardante la porta universale USB-C. Con l'introduzione del modello iPhone 16, Apple ha cercato di accontentare la domanda di smartphone più accessibili, dimostrando di voler riconquistare il mercato.

Dall'altra parte, Samsung ha visto un forte incremento nelle vendite della serie Galaxy S24, la quale ha raggiunto i livelli di vendita più alti dal 2019. Questo successo è attribuibile non solo alla qualità dei prodotti, ma anche a strategie di marketing efficaci, che hanno incluso campagne incentrate su Galaxy AI e collaborazioni con eventi come le Olimpiadi. Grazie a tali iniziative, Samsung è riuscita a mantenere la propria leadership nel mercato europeo, registrando una crescita del 6% e spedendo 46,4 milioni di smartphone, distanziando nettamente Apple, che ha fermato le vendite a 34,9 milioni di unità.

Un panorama variegato tra i produttori

Il mercato degli smartphone in Europa ha mostrato una crescita complessiva del 5% rispetto all'anno precedente, grazie a un'alta richiesta per i modelli premium e a un ciclo di sostituzione per dispositivi di fascia media e bassa. Nel segmento di mercato di fascia media, Samsung e Xiaomi continuano a dominare le vendite, con quest'ultima che ha registrato 22,2 milioni di smartphone spediti. Tuttavia, la competizione sta diventando sempre più agguerrita. Ad esempio, Motorola ha visto una crescita notevole, spedendo 8 milioni di unità, il che rappresenta il miglior risultato storico per il marchio in Europa. Nel contesto italiano, Motorola si posiziona dietro Samsung e Apple, riuscendo a ottenere un market share del 11%, in parità con Xiaomi.

Anche OPPO ha riportato numeri in rialzo, dopo avere affrontato due anni di difficoltà, grazie a mercati chiave come Italia, Spagna, Romania e Portogallo. HONOR e Realme, entrambi produttori cinesi, hanno chiuso il 2024 con un aumento a doppia cifra, dimostrando un’ottima capacità di risposta alla domanda del mercato.

Prospettive per il futuro del mercato degli smartphone

Le aspettative per il 2025 delineano un panorama in evoluzione per il mercato degli smartphone europeo. Canalys ha messo in evidenza che i produttori saranno obbligati ad adattarsi alle nuove normative europee in materia di Ecodesign. Entro il 20 giugno 2025, molti listini prezzi dovranno essere aggiornati e i produttori dovranno impegnarsi a garantire cinque anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza. Questa situazione comporterà un cambiamento nelle strategie aziendali, poiché i produttori dovranno trovare modi per generare ricavi attraverso servizi e piani B2B, specialmente nel contesto dei margini di profitto già esigui.

Un primo esempio di questo adeguamento è stato fornito da Samsung, che ha deciso di non lanciare il modello Galaxy A06 in Europa, scegliendo invece di introdurre il Galaxy A16, con la garanzia di sei anni di aggiornamenti. Infine, un'importante sfida si profila all'orizzonte: l'Unione Europea ha approvato un regolamento sulle batterie, annunciando un ulteriore provvedimento mirato ai dispositivi come smartphone e tablet, che avrà ripercussioni sul futuro del mercato tech.