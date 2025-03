Lancio di Gemini 2.5: La nuova frontiera dell’intelligenza artificiale di Google

Con il rilascio di Gemini 2.5 avvenuto oggi, 25 marzo 2025, Google segna un’importante tappa nello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale. Questo aggiornamento arriva per gli abbonati a Gemini Advanced e comprende una versione sperimentale chiamata Gemini 2.5 Pro, che si posiziona come leader nel settore grazie a risultati eccezionali nei benchmark di performance. Tutti i modelli Gemini 2.5 presentano una nativa multimodalità, che consente loro di elaborare vari tipi di dati contemporaneamente, rendendoli capaci di affrontare compiti complessi con maggior efficacia.

Gemini 2.5 Pro: Una tecnologia all’avanguardia

Gemini 2.5 Pro, il primo modello lanciato in questa nuova serie, si distingue nel panorama delle intelligenze artificiali come il “modello più intelligente” mai creato da Google. Secondo l’azienda, la versione sperimentale ha già dimostrato la sua superiorità, conquistando il primo posto nella classifica di LMArena, superando modelli come Grok 3, GPT-4.5 e DeepSeek R1. Google ha significativamente investito nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, presentando il mese scorso il modello Gemini 2.0 Flash Thinking, noto per la sua capacità di ragionare e giungere a conclusioni grazie alla comprensione delle proprie logiche operative da parte dell’utente.

Quest’ultima generazione di modelli Gemini è costruita per essere pensante, capace di elaborare le proprie considerazioni prima di fornire una risposta. Questo approccio migliora notevolmente la performance e l’accuratezza nelle interazioni. Grazie a questa capacità di ragionare autonomamente, Gemini 2.5 Pro si è dimostrato potente e versatile, consolidando la sua posizione tra i più avanzati linguaggi di modelli di elaborazione .

Verso un’era di agenti intelligenti

Il lancio di Gemini 2.5 non si limita a rappresentare una revisione dei modelli precedenti, ma si propone anche di catapultare Google in una nuova era, quella degli agenti intelligenti. L’azienda ha reso noto che tutte le versioni future dei modelli Gemini 2.5 saranno dotate di capacità di ragionamento, permettendo loro di affrontare problemi complessi e di rispondere in modo contestualmente consapevole. Non sorprende, quindi, che Gemini 2.5 Pro abbia ottenuto risultati eccellenti anche in prove di conoscenza, scienza e matematica, superando di gran lunga i suoi concorrenti in test come l’Humanity’s Last Exam, dove ha ottenuto un punteggio del 18.8% senza utilizzo di strumenti.

I test per questa certificazione sono stati sviluppati da esperti del settore per valutare il limite della conoscenza umana e delle capacità di ragionamento. Questa prova ha conferito a Gemini 2.5 Pro una credibilità stare rispetto agli altri modelli, consolidando la sua reputazione come una delle scelte migliori per le applicazioni più impegnative e sfidanti.

Funzionalità avanzate e prezzi

Gemini 2.5 Pro è ora disponibile per conti aziendali e personali, vantando una finestra di contesto di un milione di token. Gli utenti possono accedere a questo modello sia attraverso Google AI Studio che tramite il client web e le app mobili di Gemini. Tuttavia, è bene notare che attualmente la versione Pro è esclusiva per gli abbonati a Gemini Advanced, che devono possedere un piano Google One AI Premium, il costo del quale è fissato a 20 dollari al mese.

Nei prossimi settimane, Gemini 2.5 Pro si espanderà su Vertex AI, con la prospettiva di ampliare la finestra di contesto fino a due milioni di token, fornendo così agli utenti strumenti ancora più potenti e versatili. Il futuro dell’intelligenza artificiale sembra promettente, con Google all’avanguardia in questo sviluppo innovativo.