Lancio del Pura X: scoperta la potenza del Kirin 9020

L’azienda Huawei ha presentato al mondo il suo nuovo dispositivo, il Pura X, senza rivelare alcun dettaglio sul chipset. Questa scelta è parte della strategia della compagnia, che ha preferito non commentare la situazione riguardante il System on Chip. Tuttavia, dopo il lancio, sono emerse informazioni dettagliate sul Kirin 9020, il cuore pulsante del dispositivo.

Dettagli sul Kirin 9020

Il Kirin 9020 è frutto dello sviluppo interno di HiSilicon, la divisione di chipset di Huawei. Questo processore ha fatto il suo esordio nel novembre 2024 con la serie Mate 70. Le specifiche tecniche rivelate dalle app di monitoraggio hardware confermano che il chipset è dotato di una CPU a 12 core. Tuttavia, questo numero è dovuto alla tecnologia di hyperthreading; il processore è, di fatto, un’unità a 8 core.

La ripartizione dei core prevede un core principale Taishan con frequenza di 2,5 GHz, tre core Taishan Mid a 2,15 GHz e quattro core Cortex-A510 a 1,53 GHz. Mentre il core di punta è un prodotto di casa Huawei, i quattro core più piccoli sono basati sulla tecnologia Arm e su Cortex-A510, sviluppati e acquisiti prima che Huawei venisse inserita nella Entity List.

Prestazioni della GPU

Nel Kirin 9020, la GPU è rappresentata dalla Maleoon 920, un altro prodotto realizzato internamente. Questa unità grafica opera fino a un massimo di 840 MHz, anche se non ci sono informazioni dettagliate riguardo l’architettura o il numero di unità di elaborazione grafiche che compongono il chip. Sebbene la performance della CPU si avvicini a quella dei chip di punta di Qualcomm, la GPU rimane ancorata a una fascia media, non riuscendo a competere con le soluzioni di alta gamma.

Implicazioni per gli utenti

Il lancio del Pura X e il chipset Kirin 9020 pongono importanti interrogativi sui futuri sviluppi della tecnologia mobile. La scelta di non divulgare informazioni dettagliate sul SoC potrebbe influenzare le aspettative degli utenti e degli appassionati. Al di là delle speculazioni, è chiaro che Huawei continua a investire nella propria tecnologia, cercando di mantenere una posizione competitiva nel mercato smartphone, nonostante le sfide legate alle restrizioni commerciali.

Rimanere aggiornati sulle innovazioni in arrivo sarà fondamentale per chi desidera scoprire tutto il potenziale del Pura X e delle sue capacità tecniche. Il nuovo dispositivo potrebbe rappresentare una nuova era per Huawei, che dovrà affrontare le sfide del mercato con soluzioni sempre più strutturate e adatte alle esigenze odierne.