L’aggiornamento One UI 7 porta l’integrazione di Gemini sui dispositivi Samsung più vecchi

L’aggiornamento stabile di One UI 7 introduce una significativa novità per i dispositivi Samsung precedenti, includendo l’integrazione dell’assistente Gemini nelle applicazioni più utilizzate come Calendario, Note e Promemoria. Questo aggiornamento è motivo di entusiasmo per gli utenti che possiedono smartphone come il Galaxy S24 Ultra, offrendo nuove funzionalità che semplificano la gestione delle attività quotidiane.

Nuove funzionalità di Gemini nelle applicazioni Samsung

Con One UI 7, Gemini si integra perfettamente nelle applicazioni di Samsung, permettendo agli utenti di interagire in modo più fluido con i propri dispositivi. Questa integrazione è stata accolta con favore, specialmente dopo che, nelle versioni beta precedenti, diversi utenti temevano che alcune funzionalità sarebbero state esclusive per il Galaxy S25. Ora, gli utenti di modelli più vecchi possono sfruttare l’assistente virtuale, che supporta le funzioni di base come la creazione di timer, sveglie e cronometri tramite l’app orologio di Samsung, un’operazione che Gemini svolge attraverso la sua app dei servizi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa novità rende evidentemente più comoda l’interazione con il dispositivo, consentendo di gestire appuntamenti e promemoria senza dover navigare manualmente tra le diverse applicazioni. Il fatto che una funzione così richiesta sia ora accessibile a un pubblico più ampio rappresenta un passo avanti significativo per Samsung e i suoi utenti.

L’esperienza d’uso con Gemini

Molti utenti hanno già avuto modo di testare l’integrazione di Gemini sul Galaxy S24 Ultra e i risultati sembrano rendere soddisfatti. Nonostante l’implementazione di questa funzionalità sia avvenuta silenziosamente, la sua presenza ha sorpreso chi non si aspettava di trovarsi di fronte a un assistente virtuale così reattivo. Infatti, nel corso di un test, Gemini ha risposto correttamente a domande specifiche utilizzando dati estratti direttamente dalle applicazioni Samsung.

Un esempio pratico e di successo viene dalla possibilità di chiedere a Gemini di aggiungere al calendario tutte le partite che il Manchester United giocherà durante l’anno. Tale funzionalità non solo dimostra la potenza dell’intelligenza artificiale sottostante, ma offre anche un valore pratico per gli appassionati di sport che vogliono tenere traccia delle partite facilmente.

Come verificare l’integrazione di Gemini

Per coloro che desiderano controllare se l’integrazione delle app Samsung è attiva in Gemini, il processo è semplice. Basta aprire l’app di Gemini, toccare il proprio profilo nell’angolo in alto a destra e accedere al menu delle applicazioni. In caso di disponibilità, le app di Samsung appariranno in cima alla lista, garantendo così un accesso rapido e diretto a ciascuna di esse, facilitando l’uso quotidiano del proprio dispositivo.

Questa funzionalità rappresenta una vera innovazione nell’ecosistema Samsung, permettendo a tutti gli utenti di trarre vantaggio da un assistente virtuale potenziato in modo intuitivo. La domanda ora è: i possessori di dispositivi Samsung adotteranno l’integrazione di Gemini? Quali altre applicazioni si aspetterebbero di vedere integrate in futuro? La risposta si scoprirà con il tempo e l’uso quotidiano.