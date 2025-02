L'aggiornamento di iPhone e Mac riattiva l'intelligenza artificiale di Apple: ecco cosa sapere

Negli ultimi giorni, molti utenti di iPhone, iPad e Mac hanno segnalato un'inquietante anomalia dopo aver aggiornato i propri dispositivi all'ultima versione del software. La questione riguarda il riavvio automatico delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple, un elemento che alcuni utenti avevano scelto di disattivare in precedenza. Con la recente distribuzione degli aggiornamenti software iOS 18.3.1 e macOS 15.3.1, che hanno incluso correzioni per vulnerabilità di sicurezza, la funzionalità AI è stata riattivata automaticamente, suscitando preoccupazioni e malcontento.

Le segnalazioni degli utenti e l'attivazione non desiderata

Diverse testimonianze giungono da fonti come MacRumors e Reddit, dove gli utenti lamentano di trovarsi nuovamente di fronte alla schermata di "Benvenuto" di Apple dopo l'aggiornamento. Nonostante avessero precedentemente disattivato le funzioni di intelligenza artificiale in iOS 18.3 o macOS 15.3, si sono resi conto con sorpresa che era necessario ripristinare l'impostazione di disattivazione. Questo ha generato confusione, poiché gli utenti che si aspettavano di mantenere le loro preferenze di privacy si sono trovati costretti a rivedere le loro impostazioni dopo ogni aggiornamento.

In aggiunta, il noto sviluppatore Jeff Johnson ha fatto notare come i risultati dell'aggiornamento possano variare da un dispositivo all'altro, il che suggerisce una certa irregolarità nel funzionamento del sistema. Alcuni dispositivi hanno riattivato l'intelligenza artificiale, mentre altri sono rimasti privi di questa funzione dopo lo stesso aggiornamento. Tale variabilità ha sollevato interrogativi sulla stabilità e sull'affidabilità degli aggiornamenti Apple.

Come disattivare nuovamente l'intelligenza artificiale di Apple

Per chi desidera mantenere sotto controllo le impostazioni di intelligenza artificiale dopo aver aggiornato il software, la disattivazione è possibile. Gli utenti possono farlo con pochi semplici passaggi: basta andare su "Impostazioni" , quindi scorrere fino a "Intelligenza artificiale di Apple e Siri". Qui troveranno l'interruttore per disattivare nuovamente le funzioni AI, assicurandosi di rispettare le proprie preferenze di privacy.

Questa problematica ha portato anche a numerose speculazioni su eventuali funzionalità future. Con il prossimo aggiornamento previsto, che porterà a iOS 18.4, Apple promette miglioramenti significativi e una migliore integrazione dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, gli utenti rimangono cauti, tenendo d'occhio le possibili implicazioni su dati e privacy.

Aspettative per il futuro e l'importanza della privacy

L'aggiornamento imminente, previsto con iOS 18.4, si preannuncia ricco di nuove funzionalità, incluso un miglioramento sostanziale di Siri e un'integrazione ancora più profonda delle tecnologie AI. Tuttavia, gli utenti saranno vigili nel monitorare come queste implementazioni influenzeranno le loro esperienze quotidiane e, soprattutto, come Apple gestirà le preferenze individuali in materia di privacy.

Con la crescente attenzione alle pratiche di raccolta dati e alle rispettive politiche, la speranza è che Apple fornisca maggiore trasparenza e controlli agli utenti. Nel frattempo, è fondamentale che chi utilizza il proprio dispositivo per motivi personali o lavorativi esamini costantemente le impostazioni e faccia attenzione alle modifiche apportate con ogni aggiornamento del software.