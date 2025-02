La versione da 1TB del Samsung Galaxy S25 Ultra non disponibile negli Stati Uniti: ecco perché

I recenti modelli della serie Samsung Galaxy S25 sono finalmente in vendita, consentendo a milioni di utenti di esplorare le opzioni di acquisto nei negozi e attraverso i diversi gestori telefonici. Tuttavia, chi desidera il modello da 1TB del Galaxy S25 Ultra dovrà affrontare una delusione: questa specifica variante non è disponibile tramite i gestori statunitensi. Scopriamo i dettagli di questa situazione.

Mancanza della variante da 1TB nei gestori statunitensi

Secondo quanto riferito da SamMobile, il modello da 1TB del Galaxy S25 Ultra non è accessibile tramite le principali compagnie telefoniche americane, tra cui AT&T, T-Mobile e Verizon. Le opzioni offerte da questi gestori si limitano a un massimo di 512GB di memoria interna. Questa informazione potrebbe sorprendere molti, specialmente considerando la crescente domanda di smartphone con capacità di archiviazione estesa.

Chi è interessato ad avere la variante da 1TB dovrà quindi rivolgersi esclusivamente al sito ufficiale di Samsung, dove il dispositivo viene venduto al prezzo promozionale di $1.419,99. Va notato che il prezzo consigliato del telefono è di $1.659,99, rendendo l'acquisto diretto dal sito Samsung una possibilità più vantaggiosa rispetto a quanto offerto dai gestori. È una scelta che, sebbene possa sembrare conveniente per i consumatori, solleva interrogativi sul perché le compagnie telefoniche non offrano la variante più grande, che potrebbe risultare allettante per molti clienti.

Le preferenze degli utenti per la memoria interna

Nonostante 512GB di archiviazione interna siano considerati più che adeguati per la maggior parte degli utenti, le esigenze specifiche di una certa fascia di consumatori richiedono uno spazio maggiore. Gli appassionati di media, per esempio, spesso desiderano portare con sé la propria libreria multimediale senza doversi preoccupare dello spazio disponibile. Inoltre, i mobile gamers potrebbero avere la necessità di conservare una grande quantità di giochi, che richiedono notevoli risorse di memoria.

Analogamente, i fotografi e videomaker preferiscono file di grandi dimensioni per le loro riprese, preferendo evitare il caricamento su servizi cloud, favorendo invece la memorizzazione diretta sul dispositivo. Di conseguenza, emergono scenari in cui disporre di 1TB di memoria non è solo desiderabile, ma essenziale.

Le novità del Galaxy S25 Ultra rispetto al modello precedente

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si distingue per alcune significative migliorie rispetto al suo predecessore, il S24 Ultra. Tra queste, uno dei principali aggiornamenti è rappresentato dalla fotocamera ultrawide da 50MP. Inoltre, il nuovo smartphone è dotato del chip Snapdragon 8 Elite per Galaxy, progettato per potenziare le prestazioni e la velocità del dispositivo.

Tuttavia, non tutte le novità sono positive. Si segnala una riduzione nelle funzionalità dell' S Pen, in quanto è stata rimossa la possibilità di connetterlo tramite Bluetooth, un cambiamento che potrebbe non entusiasmare gli utenti più affezionati a questo accessorio. Al di là di queste variazioni, il design e la struttura del telefono rimangono sostanzialmente simili a quelle del modello precedente, rendendo l'acquisto del S25 Ultra una scelta interessante, se considerata nel contesto delle migliorie specifiche.

Samsung continua a dimostrarsi un leader nel mercato degli smartphone, ma la decisione di escludere la variante da 1TB dai gestori statunitensi potrebbe influenzare le scelte d'acquisto dei consumatori, costringendoli a valutare più attentamente le loro necessità di spazio di archiviazione e le modalità di acquisto disponibili.