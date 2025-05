La tensione tra Silicon Valley e la stampa emerge durante il processo antitrust contro Meta

Gli sviluppi del processo antitrust contro Meta stanno mettendo in luce le storiche tensioni tra Silicon Valley e i giornalisti che seguono il settore tech. Con il Federal Trade Commission che sta interrogando importanti figure economiche, il dibattito si fa sempre più incandescente, rivelando un conflitto che affonda le radici nel modo in cui viene raccontata la realtà di queste grandi aziende.

La testimonianza e le accuse del legale di Meta

Nel corso di un acceso interrogatorio, il legale di Meta, Mark Hansen, ha puntato il dito contro Scott Hemphill, l’esperto economico testimone centrale dell’FTC, cercando di minare la sua credibilità. Hansen ha messo in discussione il coinvolgimento di Hemphill in una presentazione del 2019, in cui alcuni registi, tra cui il cofondatore di Facebook Chris Hughes e Tim Wu, precedentemente funzionario dell’amministrazione Biden, avevano chiesto un’indagine antitrust contro Meta. Durante la discussione, Hansen ha utilizzato un materiale mostrato in tribunale, il quale includeva commenti provenienti da due giornalisti rinomati nel campo della tecnologia, Kara Swisher e Om Malik.

Hansen ha descritto Malik come un “blogger fallito” con motivazioni personali contro Meta, mentre ha sostenuto che Swisher, collegata a Vox Media, avrebbe mostrato pregiudizi simili. Il legale ha anche proiettato un titolo in cui Swisher si riferiva a Mark Zuckerberg come a una “piccola creatura con un’anima rinsecchita”, cercando di dipingere i giornalisti come avversari di Meta.

Il passato di Meta con i media e le critiche ricevute

Il materiale presentato in aula ha fatto riferimento a articoli del New York Post e di altri giornali, utilizzati per rafforzare l’argomento che Facebook necessitasse di un’indagine per monopolio. La reazione di Hemphill, quando Hansen ha chiesto il suo parere su un titolo controverso del Post, ha riaffermato che le opinioni personali non dovrebbero influenzare giudizi obiettivi nel contesto del processo.

Questo episodio ha messo in evidenza di nuovo le frizioni tra il mondo dei media e le grandi aziende tecnologiche. Dopo un periodo inizialmente positivo di copertura, caratterizzato da racconti di successo e innovazione, Facebook e altre startup hanno iniziato a ricevere un’attenzione sempre più critica da parte dei giornalisti. Tale evoluzione ha portato a un crescente malcontento tra i leader aziendali, che si sono sentiti attaccati da un’informazione che non sempre rappresentava il lato luminoso della loro storia.

Le critiche incisive dei giornalisti

Swisher e Malik non sono nuovi a posizioni critiche nei confronti di Meta e dei suoi dirigenti. Solo qualche anno fa, Malik ha sollevato interrogativi sulle motivazioni di Facebook nel lanciare programmi di accesso gratuito alle sue app in India, criticando le affermazioni fatte dai dirigenti della compagnia. Anche Swisher ha guadagnato notorietà per le sue interviste intense, dove non ha avuto paura di mettere in discussione le posizioni di Zuckerberg e di altri leader del settore.

Mercoledì, durante il processo, Meta ha sfruttato nuovamente il pretesto delle critiche giornalistiche per giustificare le flessioni del sentiment degli utenti verso i loro servizi. I dirigenti hanno attribuito il calo dell’engagement a una cattiva rappresentazione mediatica, sostenendo che non esistono vere alternative alle loro piattaforme.

Le argomentazioni fatte dall’FTC continuano a spingere sulla questione della capacità degli utenti di abbandonare Facebook e Instagram, sollevando interrogativi sulla reale competitività del mercato. Il cerchio si chiuderà con decisioni legali che stabiliranno se Meta abbia effettivamente raggiunto una posizione monopolistica nel panorama tecnologico. Intanto, le ostilità tra l’azienda e il mondo della stampa rimangono evidenti e sfociate in accuse reciproche, mentre il processo si sviluppa nelle aule di giustizia.