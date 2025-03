La tecnologia di DOOM invade anche le breadboard: un’altra impresa dei gamer creativi

Nel panorama odierno, la creatività degli appassionati di tecnologia si manifesta in modi sorprendentemente originali, con dispositivi che diventano palcoscenici inaspettati per il leggendario videogioco DOOM del 1993. L’ultimo esempio di questa tendenza coinvolge una breadboard, un elemento chiave per la costruzione di circuiti elettronici temporanei senza la necessità di saldatura, trasformata in un supporto per il gioco. Questa impresa è l’ennesima dimostrazione di come il celebre sparatutto in prima persona riesca a infilarsi in ambiti improbabili.

L’idea di un gamer: DOOM su breadboard

La geniale iniziativa è stata resa nota tramite un post su X dall’utente @yoshinokentarou, il quale ha mostrato con orgoglio il funzionamento di DOOM su una breadboard. La condivisione ha attirato l’attenzione anche di Dr Tom Tilley, noto nel campo del gaming. Sebbene l’immagine non renda giustizia all’azione di gioco, richiedendo una certa dose di immaginazione per cogliere i dettagli, il fatto che sia possibile controllare effettivamente il gioco attraverso una configurazione così rudimentale è certamente affascinante.

Il tweet, che ha fatto il giro della rete, riporta in giapponese: “DOOM ha iniziato a funzionare su un breadboard, consentendo di testare i collegamenti senza fili jumper. Stringendo gli occhi, è possibile scorgere DOOM in esecuzione, ed è incredibile il fatto che si possa anche controllare il gioco!” Questo messaggio sottolinea non solo l’aspetto tecnico dell’impresa, ma anche l’aspetto ludico e la sfida che è stata affrontata.

Versatilità e ingegnosità nei modder di DOOM

Anche se l’attuale versione su breadboard non raggiunge gli standard di giocabilità che molti potrebbero desiderare, è comunque una marcata evoluzione all’interno della comunità di modding di DOOM. L’implementazione di questo dispositivo, sebbene non semplice come le interpretazioni più piccole di altri giochi, dimostra che si possono riuscire a fare cose straordinarie anche quando l’attrezzatura usata è stata concepita per scopi ben diversi.

Questa versione di DOOM su breadboard si aggiunge a una lunga lista di installazioni sul mondo, che ha visto il gioco funzionare su frigoriferi, calcolatrici scientifiche, macchine fotografiche e persino test di gravidanza modificati. La continua versatilità di questo gioco, che ha segnato un’epoca, è una testimonianza di quanto sia rimasto nel cuore degli appassionati e di come continui a trovare nuovi spazi per esprimersi.

Il futuro della breadboard gaming: sviluppo e miglioramenti

L’elemento più stimolante di questo progetto risiede nelle sue potenzialità di sviluppo. Gli appassionati del settore sono in attesa di progressi e perfezionamenti che possano rendere questa stravagante modalità di giocare a DOOM più accessibile anche per chi ha meno esperienza o meno inclinazione a sforzare la vista. Si profilano all’orizzonte versioni più affinate, capaci di migliorare la visibilità del gioco e l’interazione con il dispositivo.

Sebbene la breadboard possa sembrare poco pratica per lunghe sessioni di gioco, il suo utilizzo rappresenta un significativo esempio di ingegnosità umana. Dimostra come gli appassionati di elettronica e gaming siano sempre alla ricerca di sfide tecniche complesse per estrapolare il massimo da un titolo iconico. La possibilità di vedere DOOM operare su un dispositivo concepito per un obiettivo completamente diverso è un aspetto che continua a meravigliare e a ispirare chi fatica davanti a un computer.

Resta da vedere fino a dove questa tendenza può spingersi. Chissà se arriverà il giorno in cui DOOM sarà giocato su un vero e proprio tagliere da cucina, in un’ironica fusione tra gaming e cucina che sicuramente non mancherebbe di suscitare l’attenzione di gamer e chef!