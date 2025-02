La svolta dei modelli iPhone 17: 12GB di RAM e un futuro dedicato all'Intelligenza Artificiale

Negli ultimi anni, la differenza tra i modelli standard e Pro di Apple si è fatta sempre più sottile. L'iPhone 16 è stato descritto come “un Pro travestito” proprio a sottolineare come le differenze stiano perdendo significato. Con l'iPhone 17 in arrivo, le voci su un refresh rate di 120Hz rendono la distinzione tra i modelli ancora più confusa. Tuttavia, nuove analisi rivelano che ci sarà almeno una differenza fondamentale nei prossimi modelli.

L'analisi del mercato: le novità sui modelli iPhone 17 Pro

Secondo l'analista Jeff Pu, entrambi i modelli iPhone 17 Pro avranno un significativo upgrade della memoria RAM, passando a 12GB, un incremento di 4GB rispetto ai loro predecessori. Questa notizia è stata riportata in una nota agli investitori e conferma l’attenzione che Apple sta ponendo al potenziamento delle prestazioni. Pu ha anche evidenziato come questa transizione potrebbe portare a un aumento del contenuto DRAM degli smartphone del 3,5% nel prossimo anno, considerando che si prevede che circa 100 milioni di nuovi iPhone vengano lanciati sul mercato.

Tale aggiornamento non è una sorpresa totale poiché Pu aveva già anticipato questo cambiamento nell'agosto precedente. La questione chiave riguarda come questo upgrade della RAM giovi in particolare alle performance delle applicazioni di Intelligenza Artificiale. Queste applicazioni, secondo le previsioni, richiederanno sempre più risorse man mano che il tempo passa.

Il ruolo crescente dell'Intelligenza Artificiale negli iPhone

Apple sembra essere sempre più orientata verso l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei suoi dispositivi. Gli analisti sostengono che, anche se i modelli standard dell'iPhone 17 raggiungeranno una parità di funzionalità AI con i modelli Pro, il supporto futuro per i modelli Pro garantirà una compatibilità migliore con le richieste di Intelligenza Artificiale dei modelli successivi, come l'iPhone 18 o 19.

Non è la prima volta che Apple adotta un approccio proattivo nel fornire più memoria RAM. Già con il lancio dell'iPhone 16, la compagnia ha confermato pubblicamente le specifiche di RAM interne per ciascun modello, spiegando che l’incremento era necessario per far funzionare al meglio le applicazioni di Intelligenza Artificiale.

Le parole di Johny Srouji

Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware and Technologies in Apple, ha sottolineato come l'Intelligenza Artificiale fosse una delle motivazioni principali per cui era necessario un passaggio a 8GB di RAM. Srouji ha affermato che tale aumento avrebbe enormemente migliorato l’esperienza non solo con le applicazioni AI, ma anche con i giochi più complessi e le esperienze di gaming ad alta qualità. Questo ampliamento della RAM a 12GB potrebbe portare a migliorie simili, sebbene i benefici possano non risultare immediatamente evidenti con le app attuali.

Le prospettive per il mercato e la strategia di Apple

Con la crescita della domanda di smartphone, anche la strategia di Apple diventa sempre più mirata. Nonostante l’analisi di Pu, ci sono voci discordanti nel settore riguardo a quali modelli riceveranno effettivamente l’upgrade della RAM. Ming-Chi Kuo ha recentemente suggerito che il salto a 12GB di RAM potrebbe essere riservato esclusivamente all'iPhone 17 Pro Max, il che potrebbe spingere alcuni utenti a optare per il modello più grande.

Tuttavia, ci sono anche coloro che preferirebbero uno smartphone più compatto e non intendono rinunciare alla maneggevolezza per un dispositivo con schermi da 6,9 pollici. La strada da percorrere prima del lancio ufficiale dell’iPhone 17 è ancora lunga e, per il momento, Apple ha appena presentato l'iPhone 16e. Negli ultimi dieci anni, il debutto della piena numeratura si è sempre tenuto a settembre, con la sola eccezione di una leggera posticipo a causa della pandemia nel 2020. Le aspettative per i nuovi modelli sono quindi elevate e il mercato resta con il fiato sospeso per le conferme definitive.