La strategia di Walmart per il commercio sociale: ottimizzare gli acquisti su TikTok e Instagram

Negli Stati Uniti, circa 170 milioni di utenti di TikTok attendono con curiosità l’esito delle vicende legate all’app, tra il rischio di un divieto nazionale e l’ipotesi di una vendita a un soggetto statunitense. In questo contesto, emergono novità che vedrebbero Instagram e TikTok condividere un percorso inaspettato, legato all’alleanza con Walmart. L’obiettivo è rendere l’esperienza di acquisto più fluida mentre si naviga all’interno delle piattaforme social.

L’acquisto diretto sui social network

La frustrazione degli utenti quando cercano di acquistare prodotti visti nei video degli influencer è un problema noto. Frequentemente, i consumatori si ritrovano a saltare tra diverse app a causa dei link di affiliazione, rendendo il processo d’acquisto complesso e disagevole. Per affrontare questa questione, Walmart sta lavorando per integrare la funzionalità di acquisto direttamente all’interno delle app social. Suresh Kumar, Chief Technology Officer dell’azienda, ha sottolineato che l’obiettivo è permettere agli utenti di completare gli acquisti senza dover abbandonare la piattaforma su cui stanno navigando.

Secondo Kumar, Walmart si sta alleando con i principali social media per implementare delle funzionalità che permettano il checkout direttamente nelle app. Questo approccio potrebbe rendere più immediato e semplice il processo di acquisto per gli utenti, specialmente in un momento storico in cui tutto deve avvenire rapidamente.

Integrazione delle identità digitali

L’integrazione dei dettagli degli account Walmart con piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube potrebbe facilitare l’acquisto all’interno delle app stesse. Un aspetto interessante è che Kumar ha menzionato come queste integrazioni potrebbero creare un’identità digitale unificata, migliorando l’esperienza di checkout e rendendola più coerente su vari canali. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alle trattative con le diverse aziende. L’implementazione di questi cambiamenti richiederà un attento bilanciamento delle sfide legate alla condivisione dei ricavi, alla gestione dei dati dei clienti e ai sistemi di pagamento.

Collaborazioni nel commercio elettronico

Walmart ha già intrapreso una strada simile attraverso la partnership con Unity Technologies, consentendo la vendita di prodotti all’interno dei videogiochi. Questo tipo di sinergia, che unisce social media e gaming, potrebbe rivelarsi essenziale per catturare l’attenzione degli acquirenti impulsivi, in particolare nel segmento dei giovani consumatori, che oggi rappresentano un mercato in rapida espansione.

Un dato rilevante è che Amazon, l’interlocutore diretto di Walmart, ha già avviato collaborazioni con TikTok e Instagram per lanciare pubblicità dotate di functionality di checkout, abilitando gli utenti a acquistare prodotti senza lasciare le app. Durante il 2020, Walmart aveva preso in considerazione l’idea di acquisire TikTok, evidenziando l’opportunità di fondere e-commerce e servizi di pagamento, una visione che ora torna prepotentemente nel dibattito attuale.